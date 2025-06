Suspeita de crime

Casa fica destruída após incêndio em Jerônimo Monteiro

Segundo a Polícia Militar, populares que moram próximo a casa incendiada afirmaram à equipe que o incêndio seria criminoso; principal suspeito está foragido. Ninguém ficou ferido

Vitor Recla

29 de junho de 2025

Uma casa ficou completamente destruída após um incêndio registrado na localidade de Capixaba, em Jerônimo Monteiro, Região Sul do Espírito Santo, por volta das 21h de sábado (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu uma residência de alvenaria, com um pavimento composto por quatro cômodos, que foram completamente destruídos pelas chamas, e o telhado veio abaixo. >

De acordo com a Polícia Militar, populares que moram próximo a casa afirmaram à equipe que o incêndio seria criminoso. O principal suspeito está foragido.>

A guarnição realizou o combate, extinguindo as chamas, e acionou a Defesa Civil Municipal para avaliar as condições estruturais da edificação. Não houve feridos; e a proprietária do imóvel afirmou que o incêndio teve início por ação humana, sendo orientada sobre a necessidade de registrar o fato junto à Polícia Civil.>

A casa ficou completamente destruída após incêndio. Crédito: Divulgação | Defesa Civil Jerônimo Monteiro

A motivação, segundo relatos de moradores à PM, seria que a dona da residência, que seria a irmã do autor do incêndio, acolheu sua ex-mulher que estaria sofrendo violência doméstica na localidade de Itaoca Pedra e que, há um mês, resolveu ir para Jerônimo Monteiro. No entanto, o acusado não aceitou o término e a ameaçava de forma frequente. >

>

No mesmo dia, o indivíduo havia agredido fisicamente a ex-companheira e, segundo a vítima, ele teria a ameaçado de morte. Com medo, ela resolveu ir para outro local. A proprietária fechou a residência, pois iria trabalhar à noite. Não encontrando ninguém, o suspeito ficou revoltado e incendiou a residência e se encontra foragido.>

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jerônimo Monteiro e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.>

A Defesa Civil de Jerônimo Monteiro informou que, após a contenção do incêndio, uma equipe técnica esteve no local para avaliar os danos estruturais causados pelo calor intenso. Durante a vistoria, foi constatado que as paredes da edificação foram severamente comprometidas, apresentando risco iminente de colapso. Por esse motivo, a área foi isolada preventivamente a fim de resguardar a segurança dos moradores e da vizinhança.>

A Defesa Civil também fez contato com os moradores da residência afetada, prestando solidariedade e apoio, além de acionar a Prefeitura de Jerônimo Monteiro para viabilizar possíveis formas de assistência social e habitacional às vítimas.>

