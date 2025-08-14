No Caparaó

Casa de vice-prefeito de cidade capixaba é furtada por dupla

Câmeras do local registraram a ação de pelo menos dois homens, que pularam o muro e levaram objetos do imóvel que está em obras

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12:08

A casa do vice-prefeito de Muniz Freire, Wanokzor Alves Amm de Assis, na localidade de Ipê Peroba, foi invadida e furtada na noite do último domingo (10). Imagens de câmeras de segurança da residência, que passa por obras, mostram a invasão de dois suspeitos dentro do quintal. O caso foi registrado pela Polícia Civil, mas a informação é de que nenhum dos criminosos foi preso.

Nas imagens é possível ver que dois homens entram e outro permanece no muro, por volta das 22h20. Um deles, vira a câmera para o chão para tentar impedir o registro da ação criminosa.

O caseiro contou para a Polícia Militar que é o responsável por tomar conta do local há aproximadamente três anos e foi informado, na segunda-feira (11), pelo pedreiro que trabalha na reforma do imóvel sobre a invasão. Ele contou que esta foi a primeira vez que este tipo de crime é registrado no condomínio onde fica o imóvel.

De acordo com o registro policial, uma porta foi arrombada e vidros foram quebrados. Dentro da casa, móveis estavam revirados, duas camas, dois sofás foram cortados e parte dos guarda-roupas foi destruída. Duas caixas de som avaliadas em R$ 4,5 mil foram levadas.

O condomínio, informou o caseiro, é cercado por muros e têm oito câmeras de segurança. O prejuízo estimado, segundo o vice prefeito, é de R$ 30 mil.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Muniz Freire e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

