Carro usado em tiroteio é abandonado em shopping de Vila Velha

Eco Sport de cor branca foi encontrado abandonado no estacionamento do shopping Crédito: Guarda Municipal de Vila Velha

tiroteios no meio da rua e em plena luz do dia assustaram moradores das ruas Gameleiras e Santa Terezinha, em Itapoã, Vila Velha, na manhã desta terça-feira (9). Um dos veículos onde estavam três atiradores foi abandonado dentro do estacionamento de um shopping da redondeza. Doisdas ruas Gameleiras e Santa Terezinha, em, na manhã desta terça-feira (9). Um dos veículos onde estavam três atiradores foi abandonado dentro do estacionamento de um shopping da redondeza.

O local dos disparos fica próximo ao shopping e por isso possui fluxo grande de pessoas, que também circularam para ter acesso a supermercado da região e comércios.

Por volta das 10h30, criminosos em um carro abriram fogo contra dois ocupantes de uma moto. Os que estavam no carro vestiam o que parecia ser uniformes e deram tiros para o alto também, para intimidar os da moto. Eu estava bem perto, por isso me joguei no chão atrás de um carro, contou um comerciante de 47 anos, morador há 9 anos do local.

Outro morador, um porteiro de 22 anos, contou que viu da varanda de casa quando os criminosos do carro fizeram um novo ataque na região, uma hora depois da situação. Há uma boca de fumo na rua do valão, na rua Santa Teresinha, por isso essa situação toda. Eles deram tiros para dentro da rua, quem estava transitando parou, detalhou.

Às 12h30, a Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pois o carro usado nos ataques, um Eco Sport de cor branca foi encontrado abandonado no estacionamento do shopping. O veículo possuía três marcas de tiro e dois pneus furados, possivelmente após serem atingidos por tiros. A informação obtida pela guarda é de que havia três ocupantes no veículo, que deixaram o local a pé. O veículo possuía placas clonadas e no interior foi localizada uma carteira de identidade.

Polícia Civil para colher provas periciais no Eco Sport. Depois, o carro foi guinchado para o pátio da Delegacia Regional de Vila Velha. Os guardas acionaram a Perícia dapara colher provas periciais no Eco Sport. Depois, o carro foi guinchado para o pátio da Delegacia Regional de Vila Velha.