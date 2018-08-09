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Investigação

Carro usado em assassinato de jovem de Cachoeiro é encontrado

Walace dos Santos Barbosa, 19 anos, foi morto no último dia 31 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 19:18

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 19:18

O carro que teria sido usado pelos bandidos no assassinato do jovem Walace dos Santos Barbosa, 19 anos, no dia 31 de julho, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, foi encontrado pela Polícia Civil. O jovem foi morto a tiros por homens armados em um Volkswagen. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
O veículo, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do delegado Felipe Vivas, foi achado na tarde desta terça (07), em uma oficina localizada no bairro Vila Rica. Ele será periciado e ficará apreendido à disposição da Justiça.
O jovem foi morto enquanto trabalhava em um churrasquinho e foi atingido por mais de dez tiros.
A Polícia Civil informou ainda que as investigações estão avançadas e o inquérito está próximo da conclusão e que demais informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.
Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

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