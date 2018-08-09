Carro usado em assassinato de jovem de Cachoeiro é encontrado

O carro que teria sido usado pelos bandidos no assassinato do jovem Walace dos Santos Barbosa, 19 anos, no dia 31 de julho, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, foi encontrado pela Polícia Civil. O jovem foi morto a tiros por homens armados em um Volkswagen. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O veículo, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, sob a responsabilidade do delegado Felipe Vivas, foi achado na tarde desta terça (07), em uma oficina localizada no bairro Vila Rica. Ele será periciado e ficará apreendido à disposição da Justiça.

O jovem foi morto enquanto trabalhava em um churrasquinho e foi atingido por mais de dez tiros.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações estão avançadas e o inquérito está próximo da conclusão e que demais informações, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração.