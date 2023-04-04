Uma imagem inusitada chamou atenção de quem passava próximo a praça de Jucutuquara, em Vitória, na tarde desta terça-feira (4). Isso porque um carro invadiu uma loja na esquina da avenida Vitória com a avenida Paulino Muller. Apesar de impressionante, ninguém ficou ferido no acidente.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o condutor do carro saía da Ilha de Santa Maria quando para não bater em outro veículo, precisou realizar o desvio. O motorista afirmou que pisou equivocadamente no acelerador, colidindo com o veículo na vitrine da loja de produtos ortopédicos.
Outro acidente
Outro acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (4), no mesmo cruzamento entre as avenidas Vitória e Paulino Muller. Uma mulher ficou ferida após a moto em que ela estava ser atingida por um carro, que avançou o sinal vermelho no cruzamento, por volta das 7h25.
Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a motocicleta foi parar debaixo do Gol, conduzido por um homem. Ele não se feriu, mas ficou em estado de choque devido ao acidente. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados.
Carro invade loja para não bater em outro veículo em Vitória
De acordo com agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência, o motorista seria autuado por avanço de semáforo, já que o sinal estava aberto para a passagem da motociclista.
Testemunhas contaram aos guardas que o motorista do carro estava em alta velocidade e precisou frear de forma brusca para evitar um acidente ainda mais grave. Foi possível ver marcas do freio no asfalto.