Carro invade loja para não bater em outro veículo em Vitória

O veículo invadiu a loja de produtos ortopédicos no cruzamento entre as duas avenidas Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma imagem inusitada chamou atenção de quem passava próximo a praça de Jucutuquara, em Vitória , na tarde desta terça-feira (4). Isso porque um carro invadiu uma loja na esquina da avenida Vitória com a avenida Paulino Muller. Apesar de impressionante, ninguém ficou ferido no acidente.

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o condutor do carro saía da Ilha de Santa Maria quando para não bater em outro veículo, precisou realizar o desvio. O motorista afirmou que pisou equivocadamente no acelerador, colidindo com o veículo na vitrine da loja de produtos ortopédicos.

Outro acidente

Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, a motocicleta foi parar debaixo do Gol, conduzido por um homem. Ele não se feriu, mas ficou em estado de choque devido ao acidente. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados.

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De acordo com agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência, o motorista seria autuado por avanço de semáforo, já que o sinal estava aberto para a passagem da motociclista.