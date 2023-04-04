Motociclista fica ferida após carro avançar sinal em cruzamento de Vitória

Acidente deixou motociclista ferida em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues

Uma mulher ficou ferida após a moto em que ela estava ser atingida por um carro, que avançou o sinal vermelho em um cruzamento entre as avenidas Vitória e Paulino Muller, em frente à Fabrica de Ideias, na Capital, por volta de 7h25 desta terça-feira (4). Segundo apuração do repórter Kaique Dias, que flagrou o acidente ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a moto que a vítima estava pilotando foi parar embaixo de um veículo modelo Volkswagen Gol, conduzido por um homem. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.

De acordo com agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência, o motorista deve ser autuado por avanço de semáforo, já que o sinal estava aberto para a passagem da motociclista – que trafegava pela Avenida Paulino Muller. O carro, que seguia no sentido Centro de Vitória , não deveria ter ultrapassado o trecho porque o sinal estava vermelho.

Testemunhas contaram aos guardas que o motorista do carro estava em alta velocidade e precisou frear de forma brusca para evitar um acidente ainda mais grave. Foi possível ver marcas do freio no asfalto.

Como ficou a moto em que a vítima do acidente estava Crédito: Ronaldo Rodrigues

Logo após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorro da motociclista, que ficou deitada no chão durante o atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista, mas ela estaria sentindo dores no joelho e na coluna.

O trânsito foi imediatamente afetado pelo acidente. Apenas uma das três faixas da Avenida Vitória no sentido Centro da capital tinha fluxo de veículos. As outras duas estavam interditadas para atendimento da motociclista. O sentido contrário da avenida não foi influenciado.

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