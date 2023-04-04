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Moto foi atingida

Motociclista fica ferida após carro avançar sinal em cruzamento de Vitória

Atropelamento ocorreu no cruzamento entre as avenidas Vitória e Paulino Muller, na manhã desta terça-feira (4); motorista deve ser multado por avanço de semáforo, segundo guardas

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 08:40

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 abr 2023 às 08:40
Acidente deixou motociclista ferida em Vitória
Acidente deixou motociclista ferida em Vitória Crédito: Ronaldo Rodrigues
Uma mulher ficou ferida após a moto em que ela estava ser atingida por um carro, que avançou o sinal vermelho em um cruzamento entre as avenidas Vitória e Paulino Muller, em frente à Fabrica de Ideias, na Capital, por volta de 7h25 desta terça-feira (4). Segundo apuração do repórter Kaique Dias, que flagrou o acidente ao vivo no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a moto que a vítima estava pilotando foi parar embaixo de um veículo modelo Volkswagen Gol, conduzido por um homem. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.
De acordo com agentes da Guarda Municipal que atenderam a ocorrência, o motorista deve ser autuado por avanço de semáforo, já que o sinal estava aberto para a passagem da motociclista – que trafegava pela Avenida Paulino Muller. O carro, que seguia no sentido Centro de Vitória, não deveria ter ultrapassado o trecho porque o sinal estava vermelho.

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Testemunhas contaram aos guardas que o motorista do carro estava em alta velocidade e precisou frear de forma brusca para evitar um acidente ainda mais grave. Foi possível ver marcas do freio no asfalto.
Como ficou a moto em que a vítima do acidente estava
Como ficou a moto em que a vítima do acidente estava Crédito: Ronaldo Rodrigues
Logo após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorro da motociclista, que ficou deitada no chão durante o atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista, mas ela estaria sentindo dores no joelho e na coluna.
O trânsito foi imediatamente afetado pelo acidente. Apenas uma das três faixas da Avenida Vitória no sentido Centro da capital tinha fluxo de veículos. As outras duas estavam interditadas para atendimento da motociclista. O sentido contrário da avenida não foi influenciado.

Avanço de sinal: ocorrências deixaram feridos em Vitória nas últimas semanas

No dia 14 de março, um delegado da Polícia Federal ficou ferido após um acidente na Avenida Cezar Hilal, na altura da Praia do Suá, em Vitória. Luís Felipe Felipe da Silva foi socorrido pelo Samu. Segundo apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o delegado seguia no sentido Terceira Ponte quando um carro no sentido contrário fez o cruzamento para a Rua Ferreira Coelho, momento em que o delegado bateu no veículo.
Delegado sofreu acidente e ficou 19 dias internado antes de morrer no ES
Delegado sofreu acidente e ficou 19 dias internado antes de morrer no ES Crédito: Montagem | Eduardo Dias
Quem dirigia o automóvel era uma mulher de 81 anos. Uma testemunha disse aos guardas municipais que estiveram no local que o semáforo estava aberto para o motociclista. O delegado morreu 19 dias depois do acidente em decorrência de uma infecção generalizada.
Em outro ponto da cidade, no dia 28 de março, uma colisão envolvendo quatro veículos, sendo três carros e uma moto, terminou com ao menos um pessoa ferida. A ocorrência foi registrada no cruzamento entre as avenidas Reta da Penha e a Desembargador Santos Neves, em Vitória.
Acidente na Reta da Penha, em Vitória, deixa um pessoa ferida
Acidente na Reta da Penha, em Vitória, deixa um pessoa ferida Crédito: Fernando Madeira
O condutor do Fiat Uno, veículo que ficou capotado no cruzamento, é um motorista de aplicativo e teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho após se confundir no trecho. A suspeita foi posteriormente confirmada pela Prefeitura de Vitória. O passageiro que estava no carro de aplicativo precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

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