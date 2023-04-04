Agência do Banestes Crédito: Carlos Alberto Silva

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai promover, durante o mês de abril, um mutirão de renegociação em 11 agências do Norte do Estado. O "Feirão Zera Dívida" terá condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.

A ação terá início na segunda-feira (10) e vai até 28 de abril. O público-alvo são pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

De acordo com o Banestes. em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

Your browser does not support the audio element. Feirão do Banestes vai parcelar dívidas em até 120 vezes em cidades do ES

O primeiro município a receber o mutirão será Pancas, que contará com equipes especializadas em renegociação na agência da cidade. Em seguida, o time de negociação segue para Governador Lindenberg e Marilândia, ambas no dia 11, e Baixo Guandu (12).

Na quinta-feira (13), a equipe chegará a Colatina, passando neste dia pela unidade do bairro São Silvano, e vai encerrar a semana na agência do Centro da cidade (14).

As equipes retornarão à ação somente no dia 24, passando por Rio Bananal. Já no dia 25, visitarão a unidade de Juparanã, e no dia seguinte a do Centro de Linhares. Por fim, o mutirão vai chegar a João Neiva (27) e será encerrado em Ibiraçu (28).

Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes

Datas e agências:

10/04: Pancas

11/04: Gov. Lindenberg/Marilândia

12/04: Baixo Guandu

13/04: São Silvano, em Colatina

14/04: Centro de Colatina

24/04: Rio Bananal

25/04: Juparanã, em Linhares

26/04: Linhares

27/04: Centro de João Neiva

28/04: Ibiraçu

