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Negociação

Feirão do Banestes vai parcelar dívidas em até 120 vezes em cidades do ES

Banco vai fazer a renegociação de dívidas em 11 agências localizadas em municípios do Norte do Estado durante o mês de abril, para regularizar a vida de clientes que buscam limpar o nome

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2023 às 15:35
Banestes
Agência do Banestes Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai promover, durante o mês de abril, um mutirão de renegociação em 11 agências do Norte do Estado. O "Feirão Zera Dívida" terá condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.
A ação terá início na segunda-feira (10) e vai até 28 de abril. O público-alvo são pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.
De acordo com o Banestes. em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.
Feirão do Banestes vai parcelar dívidas em até 120 vezes em cidades do ES

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O primeiro município a receber o mutirão será Pancas, que contará com equipes especializadas em renegociação na agência da cidade. Em seguida, o time de negociação segue para Governador Lindenberg e Marilândia, ambas no dia 11, e Baixo Guandu (12).
Na quinta-feira (13), a equipe chegará a Colatina, passando neste dia pela unidade do bairro São Silvano, e vai encerrar a semana na agência do Centro da cidade (14).
As equipes retornarão à ação somente no dia 24, passando por Rio Bananal. Já no dia 25, visitarão a unidade de Juparanã, e no dia seguinte a do Centro de Linhares. Por fim, o mutirão vai chegar a João Neiva (27) e será encerrado em Ibiraçu (28).

Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes

  • Datas e agências: 
  • 10/04: Pancas 
  • 11/04: Gov. Lindenberg/Marilândia 
  • 12/04: Baixo Guandu 
  • 13/04: São Silvano, em Colatina 
  • 14/04: Centro de Colatina 
  • 24/04: Rio Bananal 
  • 25/04: Juparanã, em Linhares
  • 26/04: Linhares
  •  27/04: Centro de João Neiva
  •  28/04: Ibiraçu

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