O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai promover, durante o mês de abril, um mutirão de renegociação em 11 agências do Norte do Estado. O "Feirão Zera Dívida" terá condições especiais para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.
A ação terá início na segunda-feira (10) e vai até 28 de abril. O público-alvo são pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.
De acordo com o Banestes. em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.
Feirão do Banestes vai parcelar dívidas em até 120 vezes em cidades do ES
O primeiro município a receber o mutirão será Pancas, que contará com equipes especializadas em renegociação na agência da cidade. Em seguida, o time de negociação segue para Governador Lindenberg e Marilândia, ambas no dia 11, e Baixo Guandu (12).
Na quinta-feira (13), a equipe chegará a Colatina, passando neste dia pela unidade do bairro São Silvano, e vai encerrar a semana na agência do Centro da cidade (14).
As equipes retornarão à ação somente no dia 24, passando por Rio Bananal. Já no dia 25, visitarão a unidade de Juparanã, e no dia seguinte a do Centro de Linhares. Por fim, o mutirão vai chegar a João Neiva (27) e será encerrado em Ibiraçu (28).
Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes
- Datas e agências:
- 10/04: Pancas
- 11/04: Gov. Lindenberg/Marilândia
- 12/04: Baixo Guandu
- 13/04: São Silvano, em Colatina
- 14/04: Centro de Colatina
- 24/04: Rio Bananal
- 25/04: Juparanã, em Linhares
- 26/04: Linhares
- 27/04: Centro de João Neiva
- 28/04: Ibiraçu
- Link para agendamento: www.banestes.com.br\zeradivida