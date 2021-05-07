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Vila Velha

Carro furtado com pertences de turistas é recuperado no ES

Vítimas retornariam para Minas Gerais na manhã desta quinta-feira (6). Veículo estava na rua em frente ao hotel quando foi levado

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 08:00

Publicado em 

07 mai 2021 às 08:00
Família de turistas tem carro furtado com todas as roupas e pertences dentro no ES
Carro que foi furtado e depois recuperado no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Militar encontrou o carro da família de Minas Gerais que foi furtado da frente de um hotel em Vila Velha, na Grande Vitória, na madrugada desta quinta-feira (6). Todos os pertences deles estavam no veículo.
O casal e os dois filhos são de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e passavam férias no Espírito Santo. Eles estavam hospedados em um hotel no Centro de Vila Velha e todos dormiam quando o furto aconteceu.
No carro estavam todas as roupas, objetos pessoais das vítimas e os documentos dos filhos, que são menores, porque a família pegaria estrada de volta para casa no início da manhã desta quinta-feira e deixaram o carro pronto para a viagem.
Depois do carro ser recuperado, a família informou que não sabe em quais condições o veículo foi encontrado.
O veículo foi levado para um pátio da polícia e poderá ser retirado apenas na sexta-feira (7), depois que a família for até a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Vitória dar baixa no registro de furto e roubo no sistema da Polícia Civil.

TENTATIVA DE GOLPE

A família ainda foi vítima de uma tentativa de golpe de uma pessoa que exigiu dinheiro para supostamente entregar o veículo.
"Uma cunhada que mora no Espírito Santo compartilhou a foto do carro em grupos de WhatsApp. Uma mulher entrou em contato dizendo que sabia onde o carro estava e que queria dinheiro para devolvê-lo", lembrou a vítima.
Com informações da TV Gazeta

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