Carro furtado com pertences de turistas é recuperado no ES

Carro que foi furtado e depois recuperado no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Polícia Militar encontrou o carro da família de Minas Gerais que foi furtado da frente de um hotel em Vila Velha , na Grande Vitória, na madrugada desta quinta-feira (6). Todos os pertences deles estavam no veículo.

O casal e os dois filhos são de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e passavam férias no Espírito Santo. Eles estavam hospedados em um hotel no Centro de Vila Velha e todos dormiam quando o furto aconteceu.

No carro estavam todas as roupas, objetos pessoais das vítimas e os documentos dos filhos, que são menores, porque a família pegaria estrada de volta para casa no início da manhã desta quinta-feira e deixaram o carro pronto para a viagem.

Depois do carro ser recuperado, a família informou que não sabe em quais condições o veículo foi encontrado.

O veículo foi levado para um pátio da polícia e poderá ser retirado apenas na sexta-feira (7), depois que a família for até a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos em Vitória dar baixa no registro de furto e roubo no sistema da Polícia Civil.

TENTATIVA DE GOLPE

A família ainda foi vítima de uma tentativa de golpe de uma pessoa que exigiu dinheiro para supostamente entregar o veículo.

"Uma cunhada que mora no Espírito Santo compartilhou a foto do carro em grupos de WhatsApp. Uma mulher entrou em contato dizendo que sabia onde o carro estava e que queria dinheiro para devolvê-lo", lembrou a vítima.