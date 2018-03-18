Carro fica de cabeça para baixo após acidente em Vitória 

Um adolescente capotou com o carro depois de colidir com outro veículo e o portão de uma casa, no bairro Forte São João, em Vitória, na madrugada deste domingo (18). Ninguém ficou ferido, nem mesmo o adolescente, que não teve a idade informada pela polícia. Ele foi autuado por dirigir sem carteira de habilitação.

O adolescente dirigia um Kia Cerato pela Rua General Calmon, no acesso da Avenida Vitória ao bairro, quando perdeu o controle do veículo, bateu contra a lateral de um Fiat Palio cinza, colidiu contra um portão um pouco à frente, capotou e foi parar de cabeça para baixo em cima de outro Fiat Palio, de cor vermelha.

Com o impacto da batida, o automóvel atingido na traseira ainda derrubou uma moto que estava estacionada à frente, uma Honda Biz, que foi parar embaixo do carro, também danificado.

O técnico de informática Adão José dos Santos, de 50 anos, estava em casa por volta de meia-noite quando ouviu um barulho muito forte. Ele e o sobrinho foram para a rua ver o que tinha acontecido. O meu sobrinho veio e perguntou se tinha mais alguém no carro. O rapaz disse que não tinha mais ninguém dentro e ele saiu sozinho. Estava saindo muita fumaça. Ainda bem que não teve vítimas. Ele mesmo acionou a polícia e o pai dele. Precisava saber como esse cara fez isso, relatou.

Segundo informações de moradores havia muita gente na rua no momento do acidente, já que existe um bar logo à frente. A dona da casa que teve o portão atingido pelo Cerato não quis ser identificada, mas disse que tomou um susto quando o acidente aconteceu. Foi um barulho muito alto, um estrondo, lembrou.