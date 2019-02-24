Carro é incendiado por criminosos em Vitória

Carro incendiado durante madrugada em Vitória Crédito: Whatsapp/Gazeta Online

Um veículo foi incendiado na noite deste sábado (23), por volta das 21h30, no bairro Joana D'arc, em Vitória. Após perícia no local, a Polícia Civil confirma que trabalha com a possibilidade de ter sido provocado por criminosos. Este é o segundo caso em menos de três dias de um carro incendiado por criminosos no bairro.

De acordo com moradores, o carro, modelo Ford Escort, estava estacionado na Rua Caetano José Gomes, quando dois bandidos em uma moto atiraram fogo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para apagar as chamas.

O proprietário do veículo incendiado, de 27 anos, disse que tinha deixado o carro estacionado no local para fazer reparos em uma oficina da região.

A diarista Marisa Martins Pereira, 39 anos, contou que estava em casa quando o incêndio começou. "Foi um desespero, a chama era muito grande", disse. De acordo com ela, foi a primeira vez que um carro foi incendiado na rua em que mora.

Carro incendiado durante madrugada em Vitória Crédito: Kaique Dias