Sul do ES

Carro de prefeitura é perseguido e alvo de tiros em Itapemirim

Crime aconteceu na manhã de quinta-feira (31) quando motorista ia buscar paciente na localidade de Ilha do Gato, no município; Ninguém ficou ferido

Um carro da Secretaria de Saúde foi alvo de tiros na manhã desta quarta-feira (31) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (31). De acordo com a Prefeitura Municipal, o crime aconteceu quando um motorista estava indo em direção à localidade de Ilha do Gato, na cidade, para buscar um paciente que seria levado para uma consulta em outro município. >