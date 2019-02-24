Carro capota e grávida fica ferida em acidente na Praia de Camburi

Uma mulher grávida ficou ferida em um acidente na Praia de Camburi, em Vitória, no final da manhã deste domingo (24). A vítima estava no banco de trás de um Corolla prata, cruzando a Avenida Dante Micheline a partir da Rodovia Norte Sul, quando um veículo, um Siena preto, que seguia sentido Centro, atingiu a traseira. Com o impacto, o Corolla capotou uma vez e parou na posição original.
Segundo informações de testemunhas à Guarda Municipal de Vitória, o o motorista do Siena, veículo que seguia pela Avenida Dante Michelini, avançou o sinal vermelho do cruzamento com a Norte Sul, quando estava saindo um Corolla Prata, no sinal verde.
A grávida estava no banco de trás do Corolla e acabou machucando o rosto. Ela foi socorrida para um hospital para verificar se não houve complicações na gravidez, mas saiu consciente do local. Uma outra criança que estava na cadeirinha atrás não se feriu, assim como o motorista, marido da vítima.
A professora Márcia Mendes Sanches Stelzer, de 48 anos estava em outro carro atrás do Corolla antes do acidente acontecer. Ela parou no local para prestar socorro e disse que o motorista do Siena não parou no sinal vermelho. “O sinal fechou e ele não parou. O Corolla atravessava o cruzamento e o Siena pegou a traseira e ele capotou. O motorista nem tentou frear para evitar o acidente. Eu até questionei “gente, ele não vai parar?”. Ele foi ao encontro do outro carro”, ponderou.
HABILITAÇÃO
A Guarda Municipal explicou que testemunhas viram que um adolescente de 17 anos estava dirigindo o Siena, sem habilitação, no momento da batida. O pai do jovem estava onde ocorreu o acidente para esperar o desenrolar da situação. Enquanto isso, muita gente que passava e via a situação, gritava contra o pai do garoto e houve até um princípio de discussão.