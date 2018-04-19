Carga milionária de celulares S9 que saiu do ES é roubada no Rio

Assaltantes roubam lote milionário de celulares no Galeão, no Rio. Carga saiu do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Um roubo milionário foi registrado no terminal de carga de Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, no último domingo. Três bandidos levaram do local uma carga de celulares, avaliada em US$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões), que tinha chegado do Espírito Santo.

O crime foi denunciado nesta quarta-feira (18) pelo diretor de Segurança do Sindicato de Empresas de Transporte Rodoviário e Logística do Rio de Janeiro (Sindicarga), coronel Venâncio Moura.

Os aparelhos roubados ainda nem tinham chegado às lojas do Rio de Janeiro: Samsung do modelo S9, que custam aproximadamente R$ 3,8 mil cada.

De acordo com o coronel, os bandidos chegaram em um caminhão, vestidos com uniformes semelhantes aos usados pelos empregados do terminal de cargas, armados com pistolas.

Os criminosos ameaçaram os funcionários, que foram trancados em uma sala, enquanto eles roubavam as caixas dos celulares. Eles pegaram os celulares, levaram para o caminhão que usavam e fugiram.

A ação foi filmada por pelo circuito interno de câmeras e mostra a movimentação dos ladrões.

Todos usavam bonés que escondem seus rostos parcialmente. Eles integrariam um bando chamado Bonde do Gordão, do Complexo da Maré.

RASTREADORES

De acordo com Moura, os celulares tinham rastreadores que apontaram que eles foram levados para a Favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte. O 22º BPM (Maré), responsável pelo policiamento na comunidade, foi acionado, de acordo com o coronel, mas não foi ao local.

A ação foi filmada e flagrou a ação dos ladrões Crédito: Reprodução

O transportador contou que foi o quarto roubo em um ano. Fez tudo certo, cercou-se de todos os cuidados. Fez transporte aéreo, pagou três impostos para transportar o material do Espírito Santo para o Rio e ia pegar no terminal num caminhão blindado. Aí acontece uma coisa dessas.

Na semana passada bandidos roubaram uma carga da Apple avaliada em R$ 2 milhões que havia acabado de deixar o terminal de carga do Galeão.

ESPÍRITO SANTO

A ação da quadrilha se assemelha à tentativa de assalto no Aeroporto de Vitória, em janeiro de 2017, quando bandidos invadiram a pista para tentar roubar malotes de dinheiro de um avião que havia acabado de pousar.

Procurada, a Polícia Federal do Espírito Santo não informou se investiga se o assalto no Estado pode ter relação com o crime no Galeão.

POLÍCIA MONITORA VENDA PELA WEB

Venda de celulares pela internet está sendo monitorada pela Polícia Civil Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio vem monitorando as atividades de suspeitos no Facebook de revenderem pela internet celulares roubados no último domingo. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) analisam perfis no Facebook de moradores da Baixada Fluminense e da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, também na Zona Norte, para onde os produtos foram levados após o crime, como mostraram os rastreadores dos aparelhos.