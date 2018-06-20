Capixaba que fugiu do ES após ameaças é preso nos Estados Unidos

Crianças e adultos em centro de processamento de imigrantes no Texas Crédito: Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA / Divulgação

O capixaba Márcio Goulart do Nascimento, de 38 anos, foi preso depois de tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos junto com a esposa e os filhos, de 9 e 15 anos. A prisão aconteceu no começo de junho, e Marcio foi levado a julgamento na última sexta-feira (15), em El Paso, no Texas.

A história da família do capixaba foi publicada no jornal britânico The Guardian, em reportagem que revela que ele foi separado dos filhos após a prisão por conta da política do país de "tolerância zero" com imigrantes.

"Agentes de patrulha de fronteira capturaram Goulart do Nascimento tentando cruzar para os Estados Unidos com Eliana, sua esposa, seu filho de nove anos e sua filha de 15 anos. Agentes de patrulha da fronteira o prenderam e levaram as crianças sob custódia dos serviços de imigração - dividindo a família. Essa foi a última vez que ele viu seus filhos", detalha o jornal.

Ainda de acordo com a reportagem do The Guardian, Márcio e a família fugiram de Vitória para os EUA porque sofriam ameaças de morte. Em trecho publicado pelo jornal britânico, o capixaba afirma que tentou denunciar o tráfico de drogas no bairro onde morava e que, por isso, precisou deixar o Brasil.

"O operário brasileiro de 38 anos disse ao tribunal, por meio de um intérprete, porque ele fugiu de sua cidade natal, Vitória. 'Eu queria apresentar uma queixa contra um ponto de drogasno meu bairro', disse ele. 'Então eu fui à delegacia de polícia para reclamar sobre esse local de tráfico de drogas e eles me disseram que, se eu registrasse uma queixa, eu seria morto. Foi quando decidi fugir com minha esposa e filhos para os Estados Unidos. Eu soube ontem (quinta-feira, dia 14) que eles mataram a pessoa que nos ajudou a fugir para os Estados Unidos. Por favor me perdoe. Eu vim com toda a minha família porque não queria que morrêssemos", diz trecho da reportagem do The Guardian.

O jornal britânico ainda diz que o julgamento de Márcio foi suspenso depois que o capixaba passou mal diante do juiz e foi socorrido por uma equipe médica.

"Logo depois de terminar sua declaração, Goulart do Nascimento teve uma convulsão. Outros prisioneiros o pegaram, e um funcionário da corte conseguiu sentá-lo em uma cadeira enquanto seu corpo ficava mole e os olhos fechados. O juiz pediu a um paramédico e os oficiais de justiça levaram o pai para uma cela de detenção. Sua apreensão interrompeu o processo, mas apenas momentaneamente", explica o jornal.

TOLERÂNCIA ZERO COM IMIGRANTES

Desde abril vigora nos Estados Unidos uma política de "tolerância zero" com imigrantes, segundo a qual qualquer pessoa que atravessar a fronteira de forma ilegal será processada pelo departamento de justiça do país. Como as crianças não podem ser mantidas em centros de detenção para adultos, elas são separadas de seus pais. Nas últimas seis semanas, cerca de 2.000 crianças foram separadas de seus pais.

POLÍCIA CIVIL

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo para saber se há registro das denúncias feitas por Márcio Goulart do Nascimento - com relação ao tráfico de drogas no bairro onde ele morava, em Vitória -, mas ainda não obteve resposta.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES