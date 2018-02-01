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Polícia

Capixaba preso por tráfico no Rio se mostrava fã de Bolsonaro na web

Miquelângelo foi preso com outras duas pessoas, incluindo a namorada, de 19 anos, com armas e drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 11:15

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 11:15

Miquelângelo foi preso por tráfico de drogas e armas no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Facebook
Um dos jovens presos no Rio de Janeiro por tráfico de drogas no último domingo (28) se mostrava fã do deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República e conhecido por defender penas duras para bandidos. O apoio de Miquelângelo de Mendonça Elles, de 20 anos, era registrado em vários posts nas redes sociais.
O jovem foi detido com a namorada, Gabrielle Marins do Espírito Santo, de 19 anos, na Via Dutra, com três armas e uma grande quantidade de drogas. A polícia chegou ainda a Plínio Maurício Barbosa Montemor, de 22 anos, que foi preso enquanto aguardava a droga na Barra da Tijuca, no Rio. Todos os três são capixabas.
Miquelângelo, Gabriele e Plínio foi presos no Rio de Janeiro e vão responder por vários crimes Crédito: Polícia Civil do RJ/Divulgação
Alguns internautas chegaram a comentar nesses posts após a prisão de Miquelângelo. Voto típico desses manés (falsos moralistas), disse um internauta em uma das postagens. Bolsonaro deve estar decepcionado, afirmou outro.
Os posts observados são de até junho do ano passado, quando as publicações de Miquelângelo eram públicas para qualquer internauta.
Em uma postagem, ele compartilhou um link de concurso da Polícia Militar do Espírito Santo. Alguns internautas comentaram após a prisão. É pra morrer de rir só pode, disse um internauta. Piada isso, ponderou outro.
A PRISÃO
A abordagem a Gabrielle e Miquelangelo na Via Dutra aconteceu por volta das 2 horas da manhã de domingo na cidade de Seropédica, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante uma blitz de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, o casal demonstrou nervosismo na abordagem, o que levantou a suspeita. Eles estavam em um Toyota Corolla.
Plínio, o receptador desse material, foi pego por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil. Com a prisão do casal, a polícia chegou a ele na Barra da Tijuca. Plínio aguardava toda a carga na região do Jardim Oceânico.
Os três serão autuados por organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas e munições de uso restrito.
 

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