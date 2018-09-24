Capixaba perde R$ 5 mil após cair em golpe de venda de carro na internet

O anúncio na internet era atrativo: um veículo Volkswagen Gol, ano 2007, completo, abaixo da tabela, por R$ 11.500. Com um pouco de conversa, um bom desconto é oferecido e o valor do carro cai para R$ 10.500. Fotos mostram o veículo em bom estado e documentos em dia. Você compraria um carro nestas condições? Um capixaba, de 35 anos até tentou, mas descobriu, depois de perder mais de R$ 5 mil, que havia caído em um golpe

Morador de Vitória , ele conta que viu o anúncio em um site de vendas, negociou com o suposto vendedor por três dias, concordou em depositar parte do valor como forma de reservar o carro e combinou de ir até Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, no último sábado (22), para buscar o veículo. Foi só ao chegar na cidade que a vítima descobriu que a revendedora - Valcar Veículos - não existia.

Veículo era oferecido em site na internet por R$ 11.500 Crédito: Divulgação

"Vi um anuncio na OLX, entrei em contato e me passaram todos os dados do carro, informaram que ele tinha sido entregue na revendedora através de uma troca. Fui confiando. No segundo dia de negociação me passaram o Renavan e a placa do carro, consultei polícia e Detran e não tinha nenhuma restrição, nenhuma alienação. Nada constava do veículo, o carro estava em condições para comprar. Confiei. Tudo que solicitei, eles me passaram de forma muito profissional, fosse por ligação, por e-mail ou whatsapp. Me convidaram para conhecer a loja", contou.

O capixaba, que pediu para não ser identificado, diz ainda que recebeu nota fiscal e contrato de compra e venda após depositar o valor pedido pela suposta revendedora de veículos.

"Na sexta-feira (21) a falsa gerente da loja me ligou perguntando se eu realmente ia querer o carro, porque havia mais duas pessoas interessadas no veículo. Ela, de forma muito profissional, questionou se eu ia até a loja ou se eu pagaria mais R$ 270 para retirar o veículo em uma loja da Serra. Como tenho parente em Baixo Guandu, disse que iria até a cidade buscar e ela me disse que, para reservar o carro, para mim era preciso que eu transferisse metade do valor para a conta deles (R$ 5.250). Depois que fiz a transferência recebi no meu e-mail nota fiscal e e o contrato de compra e venda do veículo. É uma coisa muito profissional e bem feita", detalha.

MAIS UM A CAIR NO GOLPE

Ao chegar ao endereço indicado como sendo da revendedora de veículos, o homem não encontrou nenhum comércio de carros. Ao questionar populares do local, ninguém conhecia a Valcar Veículos. Foi em um outra revendedora de veículos, também no centro de Baixo Guandu, que ele escutou de funcionários do local que não era o único a cair no golpe.

"Quando perguntei aos dois funcionários que estavam na frente da loja se eles conheciam a Valcar Veículos, um olhou para a cara do outro e falou 'mais um que caiu no golpe'. E aí me contaram que outras pessoas, incluindo um casal de Vila Velha, havia ido até lá também em busca de carro e descoberto que a revendedora não existia. Entrei em pânico, fiquei desesperado e eles me levaram até a polícia onde registrei boletim de ocorrência. O golpe foi muito bem planejado e articulado", lamenta.

FUJA DO GOLPE

Golpes como esse costumam, com muita frequência, utilizar site de anúncios na internet. A delegada Rhaiana Bremenkamp, da Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações, em recente reportagem da Rádio CBN , explica que é preciso cuidado e é necessário sempre conferir quem é o real proprietário do carro que está a venda.

"Mostram fotos e vídeo de carro que são de outras pessoas. Para pressionar o comprador a fechar negócio, alegam que estão recebendo propostas de outros interessados. O criminoso aproveita para pedir um sinal de depósito para garantir o carro. A pessoa não confere se aquele carro existe, se quem está vendendo é real proprietário e acabam depositando o dinheiro", afirma a delegada.