'Capixaba' é preso ao tentar plástica para mudar rosto

Um foragido da Justiça, condenado a 236 anos de prisão, foi preso nesta segunda-feira (23) pela Polícia Federal em um hospital de São Paulo, onde ele pretendia realizar uma cirurgia plástica para mudar seu rosto. Segundo a polícia, o criminoso, conhecido entre os bandidos como Dilsinho, "Fiote" ou "Capixaba", seria membro da facção criminosa carioca Comando Vermelho.

Bandido é conhecido como "Capixaba" Crédito: Divulgação

Com a cirurgia, de acordo com a polícia, ele queria evitar ser reconhecido para não ser preso. A PF não informou em qual unidade de saúde ocorreu a prisão, realizada por agentes de Minas Gerais.

O "Capixaba" conta com dezenas de processos criminais, tendo 36 condenações, e é um "assassino profissional", segundo a PF. O criminoso também é considerado um dos líderes da venda de drogas em Contagem, na Grande Belo Horizonte, e tem histórico de ameaças a agentes de segurança e investigadores.