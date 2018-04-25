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Condenado a 236 anos

'Capixaba' é preso ao tentar plástica para mudar rosto

Criminoso seria membro da facção criminosa carioca Comando Vermelho

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 18:21
Um foragido da Justiça, condenado a 236 anos de prisão, foi preso nesta segunda-feira (23) pela Polícia Federal em um hospital de São Paulo, onde ele pretendia realizar uma cirurgia plástica para mudar seu rosto. Segundo a polícia, o criminoso, conhecido entre os bandidos como Dilsinho, "Fiote" ou "Capixaba", seria membro da facção criminosa carioca Comando Vermelho.
Bandido é conhecido como "Capixaba" Crédito: Divulgação
Com a cirurgia, de acordo com a polícia, ele queria evitar ser reconhecido para não ser preso. A PF não informou em qual unidade de saúde ocorreu a prisão, realizada por agentes de Minas Gerais.
O "Capixaba" conta com dezenas de processos criminais, tendo 36 condenações, e é um "assassino profissional", segundo a PF. O criminoso também é considerado um dos líderes da venda de drogas em Contagem, na Grande Belo Horizonte, e tem histórico de ameaças a agentes de segurança e investigadores.
A prisão ocorreu após investigação que durou cerca de dois meses. O "Capixaba" havia fugido em janeiro deste ano da penitenciária de Juiz de Fora (MG). Agora, foi levado para o presídio da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde permanecerá à disposição da Justiça. (Com informações dos jornais O Estado de S. Paulo e Agora São Paulo)

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