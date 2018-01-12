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Em Laranjeiras

Capitão da PM reage a assalto e atira em bandidos na Serra

Dois criminosos foram baleados quando tentavam roubar o veículo do oficial, uma caminhonete Hilux
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 14:54

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 14:54

Criminoso é baleado durante tentativa de assalto a capitão da PM, em Laranjeiras Crédito: Internauta
Dois bandidos foram baleados durante uma tentativa de assalto a um capitão da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (12). O caso aconteceu por volta das 10h20, em Laranjeiras, na Serra.
A Polícia Militar informou que quatro bandidos estavam em Honda Fit prata, quando avistaram o veículo do capitão da PM, uma Toyota Hilux. Dois dos criminosos desceram do veículo armados e anunciaram o assalto.
Segundo informações da Polícia Militar, o capitão se identificou como policial e então os bandidos atiraram. Houve troca de tiros entre criminosos e o oficial. O capitão da PM baleou dois criminosos. Um caiu no asfalto e o outro fugiu no Honda Fit com os outros bandidos.
O criminoso baleado foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Um revólver calibre 38 foi encontrado no local com o assaltante. O veículo Hilux foi alvejado pelos tiros.

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