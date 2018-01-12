Capitão da PM reage a assalto e atira em bandidos na Serra

Criminoso é baleado durante tentativa de assalto a capitão da PM, em Laranjeiras Crédito: Internauta

Dois bandidos foram baleados durante uma tentativa de assalto a um capitão da Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (12). O caso aconteceu por volta das 10h20, em Laranjeiras, na Serra.

A Polícia Militar informou que quatro bandidos estavam em Honda Fit prata, quando avistaram o veículo do capitão da PM, uma Toyota Hilux. Dois dos criminosos desceram do veículo armados e anunciaram o assalto.

Segundo informações da Polícia Militar, o capitão se identificou como policial e então os bandidos atiraram. Houve troca de tiros entre criminosos e o oficial. O capitão da PM baleou dois criminosos. Um caiu no asfalto e o outro fugiu no Honda Fit com os outros bandidos.