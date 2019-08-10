Criminosos de moto

Cantor sertanejo é morto a tiros em Cariacica

Criminoso atirou ao menos 11 vezes na direção da vítima

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 07:41

Rua Pica-Pau, em Padre Matias, bairro de Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
O cantor sertanejo Wagner Pinto Prates, de 37 anos, foi assassinado a tiros na frente de um bar localizado na Rua Pica-Pau, em Padre Matias, bairro de Cariacica. O crime aconteceu por volta das 19h30 desta sexta-feira (9).
Testemunhas contaram que Wagner estava conversando com amigos na frente do estabelecimento quando dois homens chegaram em uma moto. Sem falar nada, o criminoso que estava na garupa atirou pelo menos 11 vezes na direção da vítima.
O cantor sertanejo Wagner Pinto Prates, 37 anos Crédito: Arquivo pessoal
Quando foi atingido com o primeiro disparo, o cantor ainda perguntou: "O que é isso, cara? Por que está fazendo isso comigo?".
Ferido, ele correu por cerca de cinco metros até cair no beco São Lázaro. Os bandidos fugiram.
O Samu foi acionado, mas Wagner morreu no local.
O crime segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

