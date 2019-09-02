Vila Velha

Caminhonete que atropelou vendedor em calçada não foi periciada

Família da vítima cobra mais clareza nas investigações e diz que vai acionar a Justiça

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 23:38 - Atualizado há 6 anos

Motorista perde controle de caminhonete e atropela homem, em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro/ TV Gazeta

A caminhonete que atropelou um vendedor em cima da calçada, no bairro Aribiri, em Vila Velha, não foi periciada no dia do acidente, segundo a polícia. Marcelo Pansiere Correia, 50 anos, foi atropelado na quarta-feira (28) e morreu dois dias depois. A família dele cobra mais clareza nas investigações e diz que vai acionar a Justiça.

Marcelo estava na calçada de um material de construção onde trabalhava vendendo jogos quando foi atingido pela caminhonete desgovernada.

Segundo testemunhas, o veículo saiu da praça do bairro e virou a esquina. Na curva, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a loja e o pedestre. O motorista também ficou ferido e precisou ser socorrido.

Veja vídeo

A Polícia Civil, pela Delegacia de Delitos de Trânsito, está investigando o caso. Questionada, a instituição não passou informações sobre o motorista da caminhonete.

O corpo do vendedor foi velado no Centro Comunitário do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha e sepultado no cemitério da Ponta da Fruta, neste domingo (01).

A família de Marcelo disse que vai entrar na Justiça contra o motorista, contra a prefeitura e o Detran.

