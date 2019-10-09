Home
>
Polícia
>
Caminhoneiro reage a assalto e atira em dois bandidos no ES

Caminhoneiro reage a assalto e atira em dois bandidos no ES

Armados com um revólver, facão e um pedaço de madeira, os criminosos renderam antes um motociclista na região

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:36

 - Atualizado há 6 anos

Ajudante de motorista é assaltado na estrada do Dique Crédito: Reprodução/TV Gazeta
00:00 / 01:20
Caminhoneiro reage a assalto e atira em dois bandidos no ES

Rendido por três bandidos armados com revólver, facão e um pedaço de madeira, um caminhoneiro reagiu a um assalto e atirou em dois criminosos. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (08) na estrada do Dique, região de Caçaroca, em Vila Velha.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

De acordo com a polícia, os assaltantes renderam um ajudante de motorista de 59 anos. Ele seguia a pé para casa quando foi abordado pelo bando. Os ladrões anunciaram o assalto e fugiram levando a mochila dele com documentos e um celular.

Leia mais

Assaltante rouba carro de lava jato em Cariacica, é baleado e morre

Bandido é preso após roubar caminhonete de idoso em Jardim da Penha

“Eu estava saindo do trabalho quando, de repente, fui abordado pelos bandidos. Eles mandaram eu parar a moto, roubaram minha mochila e me deram uma pranchada de facão nas costas. Depois mandaram eu montar na moto e meter o pé”, disse a vítima.

Em seguida, na mesma região, o trio tentou render um caminhoneiro que passava com o veículo pelo local. Ao perceber que se tratava de um assalto, o motorista atirou diversas vezes na direção dos bandidos. Dois deles ficaram feridos. O ladrão armado fugiu.

Um deles levou dois tiros no pescoço e um de raspão no pé e foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Já o outro assaltante foi preso em Cidade da Barra, na Grande Terra Vermelha, pela Polícia Militar, e autuado por roubo.

O ajudante de motorista que havia sido assaltado momentos antes, viu que os ladrões foram baleados e recuperou a mochila com os pertences dele. O motorista do caminhão que reagiu a ação não foi localizado pela polícia.

Crime será investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais