Caminhoneiro reage a assalto e atira em dois bandidos no ES

Armados com um revólver, facão e um pedaço de madeira, os criminosos renderam antes um motociclista na região

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:36 - Atualizado há 6 anos

Rendido por três bandidos armados com revólver, facão e um pedaço de madeira, um caminhoneiro reagiu a um assalto e atirou em dois criminosos. O crime aconteceu na tarde de terça-feira (08) na estrada do Dique, região de Caçaroca, em Vila Velha.

De acordo com a polícia, os assaltantes renderam um ajudante de motorista de 59 anos. Ele seguia a pé para casa quando foi abordado pelo bando. Os ladrões anunciaram o assalto e fugiram levando a mochila dele com documentos e um celular.

“Eu estava saindo do trabalho quando, de repente, fui abordado pelos bandidos. Eles mandaram eu parar a moto, roubaram minha mochila e me deram uma pranchada de facão nas costas. Depois mandaram eu montar na moto e meter o pé”, disse a vítima.

Em seguida, na mesma região, o trio tentou render um caminhoneiro que passava com o veículo pelo local. Ao perceber que se tratava de um assalto, o motorista atirou diversas vezes na direção dos bandidos. Dois deles ficaram feridos. O ladrão armado fugiu.

Um deles levou dois tiros no pescoço e um de raspão no pé e foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Já o outro assaltante foi preso em Cidade da Barra, na Grande Terra Vermelha, pela Polícia Militar, e autuado por roubo.

O ajudante de motorista que havia sido assaltado momentos antes, viu que os ladrões foram baleados e recuperou a mochila com os pertences dele. O motorista do caminhão que reagiu a ação não foi localizado pela polícia.

