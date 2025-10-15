Em Vargem Alta

Caminhoneiro é preso por causar acidente no ES, deixar vítima ferida e fugir

Condutor tentou ultrapassagem proibida, bateu em motocicleta e foi autuado por lesão corporal culposa e tentativa de fuga do local do acidente

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:04

Caminhoneiro deixou motociclista ferido após acidente e fugiu sem prestar socorro, em Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista de um caminhão, de 40 anos, foi preso suspeito de provocar um acidente, deixar um motociclista ferido e fugir do local, na noite de terça-feira (14), na ES 164, em Prosperidade, Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. A batida foi flagrada por uma equipe da Polícia Militar que patrulhava a rodovia.

Segundo a polícia, o caminhoneiro tentou forçar uma ultrapassagem em local proibido, próximo a uma curva, fazendo com que a carroceria do caminhão atingisse uma motocicleta que seguia no sentido contrário. Após a colisão, o motorista não parou e acelerou na tentativa de fugir, mas foi acompanhado e interceptado pela equipe policial.

O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele e foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. O motociclista, de 50 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital da região.

De acordo com a Polícia Civil, o caminhoneiro foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e tentativa de fuga do local do acidente. Como não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.

