Caminhoneiro é baleado ao pedir que produtor rural não furasse bloqueio

Um caminhoneiro de 38 anos foi baleado com um tiro na cabeça após pedir que um produtor rural não furasse o bloqueio na BR 101, em Viana, no fim da noite deste domingo (27). O desvio era feito por Ibiapaba, na região de Cariacica Sede, onde um grupo abordava alguns caminhoneiros para que não passassem pelo local.

O caminhoneiro baleado e alguns amigos ficaram sabendo que motoristas estavam desviando do bloqueio em Viana para uma estrada de chão. Os motoristas pretendiam passar pela Rodovia José Sette e chegar à Rodovia do Contorno. O grupo foi para lá e começou a abordar os motoristas, para que não furassem o bloqueio e voltassem para Viana. Eles explicaram para a polícia que a abordagem foi de forma pacífica.

OS TIROS

Segundo eles, ao abordarem os produtores de ovos e verduras Florentino Braum, de 69 anos, e Fernando Braum, de 19 - pai e filho -, por volta das 23 horas, eles foram surpreendidos com quatro disparos feitos por Fernando com um revólver calibre 32. Um dos tiros atingiu o caminhoneiro de 38 anos no lado esquerdo da cabeça.

De acordo com informações da polícia, o caminhoneiro saiu correndo pedindo socorro. Fernando e o pai seguiram viagem, voltando para Viana, onde falaram para a polícia que estavam sendo perseguidos por caminhoneiros. Eles foram escoltados até a Ceasa.

RECONHECIDOS

Os caminhoneiros colegas do motoristas baleado reconheceram Fernando e Florentino na Ceasa, onde explicaram para a polícia o que havia acontecido. Pai e filho foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Depois eles foram encaminhados para a Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações dos investigadores da unidade, Florentino foi liberado após ser ouvido pelo delegado de plantão. Já Fernando, autor dos disparos, alegou que os caminhoneiros partiram para cima dele quando parou o veículo, por isso atirou, para se defender. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia.

BALA ALOJADA NA CABEÇA

Já o caminhoneiro baleado foi levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, e encaminhado para o Hospital São Lucas posteriormente. Segundo a polícia, ele já recebeu alta, mas ainda está com a bala alojada na cabeça.