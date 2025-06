Furto

Caminhão-guincho é flagrado carregando lonas furtadas do SAAE em São Mateus

Motorista do caminhão receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga pertencente à Estação de Tratamento de Água de Guriri, no município

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de junho de 2025 às 10:26

Caminhão é flagrado transportando lonas furtadas do SAAE em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um caminhão-guincho foi flagrado na noite de sexta-feira (13) transportando lonas furtadas de uma estação de tratamento de água pertencente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizada no bairro Guriri, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo. >

Imagens divulgadas por meio de um aplicativo de mensagens mostraram o veículo suspeito seguindo em direção ao centro da cidade, com parte da carga exposta. A Polícia Civil abordou o caminhão e, no local, o diretor do SAAE reconheceu as lonas como sendo propriedade da estação.>

O motorista e proprietário do caminhão, de 35 anos, e outros dois homens, de 54 e 35 anos, foram conduzidos à delegacia. O condutor contou que havia sido contratado no dia anterior por um homem de 47 anos para realizar o transporte das lonas até Córrego do Chiado, no município, pelo valor de mil reais. >

Lonas pertencem a uma estação do SAAE localizada em Guriri Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Já o suspeito de 54 anos relatou que o contratante era seu amigo de infância e que ele o convidou para ajudar no transporte sem receber pagamento. Ele também informou que outros três homens, de 37, 32 e 56 anos, participaram do transporte da carga usando dois carros, sendo um Gol branco e um Celta vinho.>

O material foi devolvido ao SAAE e todos os envolvidos se apresentaram ou foram localizados e conduzidos. O homem de 47 anos confessou a participação dos demais e afirmou que as lonas seriam divididas entre eles, com exceção do motorista do caminhão, que receberia apenas o valor pelo serviço de frete.>

O procedimento foi formalizado pela Polícia Civil e encaminhado à autoridade competente. As investigações seguem em andamento.>

