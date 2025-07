Veja vídeo

Caminhão fica preso e motorista usa facão para cortar fiação em Cachoeiro

Guincho ficou preso aos cabos do sistema de segurança, quando seguia pela ponte municipal, no bairro Independência, na tarde de sábado (19)

Publicado em 20 de julho de 2025 às 12:45

Um motorista foi flagrado cortando parte da fiação do sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (19). Imagens das câmeras do sistema de segurança mostram o momento em que o caminhão guincho passa pela ponte municipal, no bairro Independência, levando outro caminhão na carroceria. >

Em uma curva, os fios ficam presos a um objeto que está sobre o veículo guinchado, impedindo o motorista de seguir. Para continuar o trajeto, o homem sai do veículo e corta os cabos com um facão. Outro homem sobe na carroceria e ajuda a retirar o objeto e, em seguida, o motorista retorna para a condução, indo embora do local.>

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que identificou o homem e que ele será responsabilizado criminalmente. A identidade do motorista não foi divulgada. Além da representação criminal que será formalizada na segunda-feira (21), a administração disse que também ingressará com ação judicial para reparar os danos ao patrimônio público, visto que o corte comprometeu o funcionamento do sistema de videomonitoramento, essencial para a segurança do município.>

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até o momento.>

Nota na íntegra - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informa que o responsável pelo caminhão guincho flagrado danificando os cabos do sistema municipal de videomonitoramento foi devidamente identificado e será responsabilizado criminalmente pelos atos cometidos. O incidente ocorreu na tarde do último sábado (19), na ponte municipal, localizada no bairro Independência. Imagens captadas pelas próprias câmeras de segurança mostram o momento em que o motorista desce do veículo e, com o uso de um facão, corta intencionalmente os cabos que integram o sistema de videomonitoramento da cidade. Além da representação criminal que será formalizada nesta segunda-feira (21), a administração municipal irá ingressar com uma ação judicial para reparação dos danos causados ao patrimônio público. O corte dos cabos comprometeu o funcionamento do sistema de videomonitoramento, que desempenha papel fundamental na Segurança Pública do município. A Prefeitura reforça que atitudes de vandalismo como essa são inaceitáveis e não serão toleradas. O respeito ao patrimônio público é dever de todos os cidadãos, e a administração municipal tomará todas as medidas legais cabíveis para assegurar a responsabilização dos envolvidos.

