Caminhão carregado com bois tomba e pega fogo em Ecoporanga

Cerca de 15 bois morreram queimados após o caminhão em que estavam sendo transportados tombar e pegar fogo em Ecoporanga, região Noroeste do Estado. O caso aconteceu no início da noite desta sexta-feira (13). O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, que atendeu a ocorrência, o fogo foi apagado pela Defesa Civil do município, que usou um caminhão-pipa, com auxílio de populares. O caminhão tombou na localidade conhecida como Cotaxé.

"Nós auxiliamos no salvamento dos animais que ainda estavam vivos. Segundo levantamento no local, havia 50 cabeças de gado no veículo e cerca de 15 morreram queimadas", explicou o sargento Fernando Paulo.

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