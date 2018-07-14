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Fogo

Caminhão carregado com bois tomba e pega fogo em Ecoporanga

O caminhão tombou na localidade conhecida como Cotaxé. Cerca de 15 animais morreram queimados

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 17:11
Cerca de 15 bois morreram queimados após o caminhão em que estavam sendo transportados tombar e pegar fogo em Ecoporanga, região Noroeste do Estado. O caso aconteceu no início da noite desta sexta-feira (13). O motorista do caminhão não se feriu.
Segundo o Corpo de Bombeiros de Barra de São Francisco, que atendeu a ocorrência, o fogo foi apagado pela Defesa Civil do município, que usou um caminhão-pipa, com auxílio de populares. O caminhão tombou na localidade conhecida como Cotaxé.
"Nós auxiliamos no salvamento dos animais que ainda estavam vivos. Segundo levantamento no local, havia 50 cabeças de gado no veículo e cerca de 15 morreram queimadas", explicou o sargento Fernando Paulo.
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