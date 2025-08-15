Home
Câmeras registram assalto a motorista de aplicativo em Cariacica; vídeo

Condutor disse que recebeu uma solicitação de corrida no Terminal de Campo Grande; dois indivíduos embarcaram no veículo, um Chevrolet Classic branco

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:05

Imagem mostra momento em que ladrão faz com que o motorista saia do carro, na quinta-feira (14), em São Conrado, Cariacica.

Imagens de câmeras de monitoramento (veja acima) registraram o momento em que um motorista de aplicativo é obrigado a sair do carro após ser vítima de um assalto na noite de quinta-feira (14), no bairro São Conrado, em Cariacica. Segundo boletim de ocorrência registrado pela vítima na Polícia Civil, ele recebeu uma solicitação de corrida por volta das 21h20 no Terminal de Campo Grande. Dois indivíduos embarcaram no veículo, um Chevrolet Classic branco.

Ao chegar ao destino indicado, um dos passageiros sacou uma arma de fogo e ordenou que o motorista saísse do carro. Com medo, ele obedeceu, e um dos criminosos assumiu a direção do veículo, fugindo em direção à Avenida Alice Coutinho. Ainda conforme o relato da vítima, um dos suspeitos usava boné preto, calça preta e blusa de frio preta. O outro indivíduo estava vestido com moletom cinza de manga longa e calça preta. Ambos aparentavam ter entre 1,70 a 1,75 m de altura.

O motorista de app também relatou à polícia que, no momento do embarque, os dois suspeitos pareciam conversar com pessoas que estavam dentro de um bar próximo. O caso foi registrado na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para dar sequência às investigações, de acordo com o boletim de ocorrência. 

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado. A  população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.    

