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Câmeras flagram roubo de moto na Praia do Canto

O criminoso age com calma e em questão de minutos leva a motocicleta da vítima. O crime aconteceu na última sexta-feira (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 22:50

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 22:50

Roubo de moto na Praia do Canto Crédito: Reprodução
Um homem teve a moto, do modelo Honda CB Twister, roubada na Rua Dr. Eurico de Aguiar, próximo à praça do Cauê, em Vitória, na noite da última sexta-feira (7). Imagens de câmera de segurança de um prédio vizinho revelam que o criminoso agiu rapidamente e levou a moto com tranquilidade.
A vítima, que preferiu não se identificar, contou que estava indo fazer um serviço em um prédio da região. Eu estacionei a moto como sempre faço, travei o guidom e fui trabalhar. Eu demorei cerca de 40 minutos no prédio, quando desci, não vi mais a minha moto, contou.
Ainda segundo a vítima, nem a trava de segurança da moto foi suficiente para inibir a ação do criminoso. Nas imagens eu vi que ele coloca algo como uma chave de fenda na trava e bate 3 vezes. A moto destrava e ele sai tranquilamente, disse.
Nas imagens, é possível perceber que o criminoso já se aproxima da moto usando um capacete. A vítima acredita que, pela tranquilidade, o criminoso já estava esperando o momento certo para agir. Ele foi muito rápido. Quando ele se aproxima, age como se a moto fosse dele. Ele já vem da calçada usando um capacete na cabeça, acredito que a intenção era não ser reconhecido, relatou o homem.
A vítima relembrou o momento em que percebeu que havia sido roubado. Quando eu vi que minha moto não estava lá, entrei em pânico. É um bem que você leva tanto tempo para pagar. Eu fiquei triste, com raiva, deprimido. São muitas sensações de uma só vez, desabafou.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima junto ao Ciodes. As imagens das câmeras de segurança serão levadas à polícia na próxima segunda-feira (10).

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