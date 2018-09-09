Câmeras flagram roubo de moto na Praia do Canto

Um homem teve a moto, do modelo Honda CB Twister, roubada na Rua Dr. Eurico de Aguiar, próximo à praça do Cauê, em Vitória, na noite da última sexta-feira (7). Imagens de câmera de segurança de um prédio vizinho revelam que o criminoso agiu rapidamente e levou a moto com tranquilidade.
A vítima, que preferiu não se identificar, contou que estava indo fazer um serviço em um prédio da região. Eu estacionei a moto como sempre faço, travei o guidom e fui trabalhar. Eu demorei cerca de 40 minutos no prédio, quando desci, não vi mais a minha moto, contou.
Ainda segundo a vítima, nem a trava de segurança da moto foi suficiente para inibir a ação do criminoso. Nas imagens eu vi que ele coloca algo como uma chave de fenda na trava e bate 3 vezes. A moto destrava e ele sai tranquilamente, disse.
Nas imagens, é possível perceber que o criminoso já se aproxima da moto usando um capacete. A vítima acredita que, pela tranquilidade, o criminoso já estava esperando o momento certo para agir. Ele foi muito rápido. Quando ele se aproxima, age como se a moto fosse dele. Ele já vem da calçada usando um capacete na cabeça, acredito que a intenção era não ser reconhecido, relatou o homem.
A vítima relembrou o momento em que percebeu que havia sido roubado. Quando eu vi que minha moto não estava lá, entrei em pânico. É um bem que você leva tanto tempo para pagar. Eu fiquei triste, com raiva, deprimido. São muitas sensações de uma só vez, desabafou.
Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima junto ao Ciodes. As imagens das câmeras de segurança serão levadas à polícia na próxima segunda-feira (10).