Câmeras flagram criminosos ostentando armas em Vitória

Câmeras de segurança flagraram homens ostentando armas e usando entorpecentes em plena luz do dia no bairro São Benedito, no Complexo da Penha, em Vitória. Os suspeitos ostentam armas longas e ignoram a presença de populares. De acordo com a Polícia Militar, as imagens foram registradas nas primeiras horas da última segunda-feira (8) após a realização de uma festa clandestina conhecida como "Baile do Mandela".

A Polícia Militar informou que os organizadores da festa aproveitaram a redução de efetivo da polícia, devido ao remanejamento de tropas para trabalhar na segurança das eleições, que aconteceram no último domingo (7). Nós monitoramos toda aquela área, mas quando há uma brecha, eles aproveitam, disse o tenente-coronel Geovânio, responsável pelo policiamento na região.

Ainda segundo o tenente-coronel, a movimentação foi percebida no momento da troca de plantão, e por isso a polícia não agiu imediatamente. Na hora da passagem de serviço verificamos a movimentação. Verificamos as imagens e depois subimos no local, mas eles já tinham se escondido, contou.

Além disso, foi preciso esperar a chegada das viaturas da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), que no momento da ocorrência estava empenhada em uma reintegração de posse no norte do Estado. "Diante de indivíduos armados com armas longas, não existia a possibilidade de ir ao local com apenas uma viatura, precisávamos de reforços para garantir a segurança dos policiais", explicou o tenente.

Sobre a atuação da polícia, o tenente explicou que não é possível agir sem mandados. Essas pessoas são monitoradas, mas não podemos chegar no local e entrar em qualquer casa. Estamos fazendo muitas operações na região. Em setembro, apreendemos 14 armas, radiocomunicadores. Mas eles aproveitam brechas para fazer essas ostentações, completou Geovânio.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO

De acordo com a legislação, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, sem autorização, é considerado crime. Quando se trata de armas, ou munições de uso permitido, a pena vai de dois a quatro anos de detenção e multa.

Nos casos de porte de armas de calibre restrito, aquelas de uso exclusivo das Forças Armadas, de instituições de segurança pública e de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército, a pena varia de três a seis anos de detenção e multa.