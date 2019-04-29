Câmeras de lanchonete de rodoviária flagram pai que raptou filho no ES

Câmeras de segurança de uma lanchonete da Rodoviária de Vitória flagraram o momento em que Rodrigo compra frutas já com o filho de 10 meses no colo Crédito: Reprodução/Câmeras de segurança

As câmeras de segurança de uma lanchonete que funciona na Rodoviária de Vitória registraram o momento em que Rodrigo de Carvalho Pinho, de 38 anos, que raptou o filho Ravi Pinheiro de Carvalho Pinho, de 10 meses, passou pelo local no último dia 18 deste mês. Segundo informações de funcionários do estabelecimento, ele comprou algumas frutas e saiu.

A atendente da lanchonete Angela Miranda Souza foi quem se lembrou de Rodrigo depois de assistir uma reportagem sobre o caso. Intrigada, ela chegou para trabalhar nesta segunda-feira (29) e comentou com os colegas de trabalho. Eles fizeram procuras nas imagens das câmeras de segurança e encontraram o momento em que o pai passa pelo local.

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"Ele chegou, pediu uma banana para o filho dele, pediu para eu enrolar no papel alumínio. Depois pediu uma maçã, falou 'obrigada' e foi embora. Quando passou na televisão (a reportagem do caso) eu lembrei dele com a criança e hoje eu comentei aqui no serviço e procuramos as imagens. No dia, eu não suspeitei que pudesse ter algo errado", lembra a atendente.

Confira o registro das câmeras de segurança:

O CASO

Patrícia mora com a mãe, o irmão e a filha mais velha do primeiro casamento, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Ela tinha uma união estável com Rodrigo, com quem teve o Ravi. O pai fazia visita à criança e aproveitou um momento de distração para levar o bebê, que estava sob os cuidados da avó.

O relacionamento com Rodrigo era conturbado e durou menos de dois anos, segundo Patrícia. No terceiro mês de gravidez, ela procurou a polícia e denunciou o companheiro, dizendo que estava sofrendo agressões psicológicas e físicas, além de ameaças de morte. Patrícia chegou a fazer três boletins de ocorrência.

Há cerca de um mês, Patrícia conseguiu uma medida protetiva, fato que deixou Rodrigo revoltado. Após raptar o filho, o ex-companheiro deixou um bilhete na cama dela dizendo para ela não se preocupar e que jamais aceitaria ficar sem o filho. E, que se ela retirar o pedido na Justiça poderia voltar. No outro dia, mandou uma mensagem no celular ameaçando se matar e matar o filho, caso eles se separassem.