Câmera que poderia flagrar assalto a banco em Vila Velha não funciona

Homens armados fizeram clientes de um bar refém e depois explodiram caixas eletrônicos de um banco na avenida Santa Leopoldina Crédito: Bernardo Coutinho

A câmera de videomonitoramento que fica em frente à agência do Banco do Brasil, assaltada na madrugada da última quarta-feira (21), em Vila Velha, não estava funcionando no momento do crime. A informação é da Prefeitura de Vila Velha. Segundo o município, há cinco câmeras na Avenida Santa Leopoldina, onde fica a agência alvo dos bandidos. Delas, apenas a que fica perto do banco não estava funcionando, pois passa por manutenção.

Segundo o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Junior, o equipamento em questão pertence à Secretaria se Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), e foi implantada pelo programa Olho Digital. "Eles instalaram 100 câmeras em 2015 em Vila Velha, e deveriam ter passado para o município em dezembro de 2017, mas isso não aconteceu. Eu não posso nem mandar consertar a câmera porque ela ainda é da Sesp", explicou o secretário.

O coronel informou ainda que das 100 câmeras instaladas pelo programa, apenas sete ou oito estão funcionando no momento. Elas estão ligadas à central de videomonitoramento de Vila Velha.

O secretário de Vila Velha informou ainda que as câmeras do entorno da agência foram enviadas à Polícia Civil para que eles identifiquem veículos suspeitos que tenham circulado pela região na hora do crime.

Demandada pela reportagem, a Sesp afirmou que as câmeras ainda não foram cedidas ao município pois a central de monitoramento não se adequava ao projeto inicial. "As câmeras instaladas em Vila Velha estão passando por atualização tecnológica. O sistema anterior, via rádio, apresentava muitas áreas de sombra o que dificultava a qualidade na transmissão de imagem", explicou a secretaria.

A Sesp acrescentou que o novo sistema, em implantação, utiliza cabeamento de fibra óptica, o que amplia significativamente a velocidade e qualidade das imagens.

Questionada sobre quantas câmeras do programa Olho Digital estão funcionando, a secretaria não respondeu.