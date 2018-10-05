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Crime

Câmera flagra assalto à luz do dia em Vila Velha

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (3), no Bairro Aribiri, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 23:12

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 23:12

Crédito: Reprodução
A câmera de videomonitoramento de uma casa flagrou o momento em que um criminoso assaltou um casal de amigos no Bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã da última quarta-feira (3), por volta das 9h20. Os dois voltavam da faculdade quando foram rendidos por um homem armado. 
Em entrevista ao Gazeta Online, a mãe da vítima, uma gerente administrativa que prefere não ser identificada, contou que a filha costuma pegar carona com o amigo para voltar da faculdade. "A minha filha ficou assustada, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave. Só pegou a moto e foi embora", disse.
Nas imagens, é possível ver o criminoso, de blusa branca, chegando e olhando para dentro de um caminhão estacionado na calçada. Os jovens chegam logo em seguida em uma motocicleta, modelo CB 300, cor preta. O assaltante percebe a presença dos estudantes e vai abordá-los.
Além da moto, os jovens tiveram celulares e relógios levados. A estudante realizou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Já o rapaz, dono da moto, registrou um boletim na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), em Vitória.
A gerente, que mora no bairro há nove anos afirmou que, em 2009, sofreu um assalto parecido com a da filha. Ela contou que estava em frente de casa, quando foi abordada por um rapaz armado. "O rapaz me machucou e foi uma coisa mais violenta. Na minha rua sempre aconteceu assalto. É uma situação complicada, porque se a gente fala, a gente sofre represália, se fica calada, as coisas continuam acontecendo".
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