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Polícia

Camareira foi morta com facada na nunca, aponta perícia

Simone Rita Freitas, 49 anos, foi encontrada morta dentro de um apartamento, em Castelândia, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 22:41

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 22:41

Camareira foi encontrada morta dentro de casa Crédito: Arquivo pessoal
Durante a tarde desta sexta-feira (05), familiares da camareira Simone Rita Freitas, 49 anos estiveram no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para realizar os procedimentos de reconhecimento e liberação do corpo. A vítima foi levada para o interior de Minas Gerais, onde será sepultada no sábado (6).
A camareira foi encontrada morta por vizinhos, na noite de quinta-feira (04), em Castelândia, na Serra. Simone estava no interior do apartamento onde morava sozinha.
A irmã de Simone foi quem fez o reconhecimento. Ela estava acompanhada de mais três parentes e não quis dar entrevistas. O grupo veio direito de Minas Gerais. Simone morava havia anos no Espírito Santo. Ao final da tarde, uma funerária mineira contratada pela família fez a remoção do corpo de Simone para a cidade escolhida.
O corpo passou por autópsia e foi localizado o corte que provocou a morte de Simone. A faca teria entrado na nuca da vítima e perfurado a face. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
 

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