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Facadas no pescoço

Camareira é encontrada morta dentro de apartamento na Serra

Vizinhos sentiram falta da camareira desde a última quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 14:17

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 14:17

Uma camareira foi encontrada morta dentro do apartamento em que ela morava no bairro Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra, na noite desta sexta-feira (04). Simone Rita Freitas Maia, de 49 anos, morava próximo à Rodovia ES 010.
Ela foi encontrada por uma vizinha, amiga dela, que deu falta de Simone desde a última quarta-feira (03), já que conversava com a camareira todos os dias. Segundo essa amiga, Simone tinha histórico depressivo, principalmente com o uso de álcool. Devido a isso, ela já deixava a janela aberta, para que vizinhos pudessem ajudar de alguma forma.
Ao olhar dentro da residência, a amiga encontrou a camareira morta em uma poça de sangue com várias facadas no pescoço. O Samu foi chamado e comprovou a morte de Simone.
De acordo com a Polícia Civil, vizinhos não ouviram nada de estranho e disseram que ela era uma pessoa tranquila e que não tinha problema com ninguém. A camareira trabalhava em um hospital também da Serra.
Simone era de Governador Valadares, em Minas Gerais. O filho foi acionado e irá fazer o reconhecimento do corpo para ser velado na cidade. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Mulher (DHPM).
Com informações de Mayra Bandeira

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