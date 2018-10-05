Camareira é encontrada morta dentro de apartamento na Serra

Uma camareira foi encontrada morta dentro do apartamento em que ela morava no bairro Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra, na noite desta sexta-feira (04). Simone Rita Freitas Maia, de 49 anos, morava próximo à Rodovia ES 010.

Ela foi encontrada por uma vizinha, amiga dela, que deu falta de Simone desde a última quarta-feira (03), já que conversava com a camareira todos os dias. Segundo essa amiga, Simone tinha histórico depressivo, principalmente com o uso de álcool. Devido a isso, ela já deixava a janela aberta, para que vizinhos pudessem ajudar de alguma forma.

Ao olhar dentro da residência, a amiga encontrou a camareira morta em uma poça de sangue com várias facadas no pescoço. O Samu foi chamado e comprovou a morte de Simone.

De acordo com a Polícia Civil, vizinhos não ouviram nada de estranho e disseram que ela era uma pessoa tranquila e que não tinha problema com ninguém. A camareira trabalhava em um hospital também da Serra.

Simone era de Governador Valadares, em Minas Gerais. O filho foi acionado e irá fazer o reconhecimento do corpo para ser velado na cidade. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Mulher (DHPM).