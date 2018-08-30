Caixas de supermercado presos: Justiça determina fiança de R$ 50 mil

Funcionários de supermercado, de uniforme azul, são presos por furto Crédito: Mayra Bandeira

A juíza Raquel de Almeida Valinho concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança de R$ 50 mil para cada um dos acusados que foram presos nesta quarta-feira (29) após participarem de um esquema para desviar dinheiro de caixas de um supermercado, em Cariacica. O esquema deles era passar a compra dos clientes e cancelá-las em seguida, ficando com os valores pagos. Desde janeiro deste ano, Arthur Bertholini Nascimento e Lucas da Silva Pires deram um prejuízo de mais de R$ 340 mil ao estabelecimento.

Caso a fiança seja paga, a juíza determinou ainda que os acusados se apresentem mensalmente para informar e justificar suas atividades, com início em até cinco dias após a libertação. Eles também estão proibidos de se ausentar da Grande Vitória sem autorização judicial, devem manter seus endereços residenciais atualizados, não poderão frequentar bares, boates e assemelhados e não podem sair de casa durante a noite, de 20h às 6h.

Ainda de acordo com a decisão, Arthur e Lucas vão ter que comparecer a todas as etapas do processo até o julgamento da ação penal. Em caso de descumprimento, a medida poderá ser agravada e ser decretada a prisão preventiva.

Até a publicação desta reportagem, a Secretaria da Justiça (Sejus) informou que as fianças não foram pagas e os acusados permaneciam presos.

O CRIME

Em depoimento à polícia, o gerente do supermercado contou que o crime foi descoberto quando, nesta quarta-feira (30), uma cliente foi ao estabelecimento fazer a devolução de uma mercadoria. Ao verificar o cupom, constataram que a compra havia sido cancelada. Segundo o gerente, os seguranças do estabelecimento foram acionados. Após pesquisa, outros estornos foram encontrados nos caixas dos dois funcionários.

Desconfiados, após outra pesquisa, outros funcionários do supermercado viram que, desde janeiro, os estornos nos caixas dos dois eram constantes.

De acordo com o gerente, Arthur cancelou 704 cupons de compras e Lucas, 1085. Uma auditoria será feita no local para saber o valor exato dos desvios.

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