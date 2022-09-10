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Uma pessoa detida

Cães policiais descobrem drogas em matagais no Norte e Noroeste do ES

Em ocorrência que aconteceu em Baixo Guandu, cão farejou os entorpecentes que estavam enterrados em vegetação
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 set 2022 às 10:08

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 10:08

Apreensão ocorreu no bairro Mascarenhas, em Baixo Guandu
Apreensão ocorreu no bairro Mascarenhas, em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/PMES
Dois cães policiais da PM do Espírito Santo descobriram drogas escondidas em matagais em duas cidades do Espírito Santo na última sexta-feira (9).
Em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, uma pessoa foi detida com entorpecentes durante a tarde em uma ação no bairro Mascarenhas. O suspeito estava em uma área conhecida pelo tráfico e admitiu que tinha os entorpecentes, que seriam vendidos. Um cão policial (K-9) conseguiu encontrar parte do material que estava enterrado em um matagal.
Os policiais inicialmente abordaram dois adolescentes, que tinham dinheiro em espécie em mãos, cerca de R$ 60. Eles informaram que não sabiam da origem das notas e foram liberados, porque não havia nada de ilícito com os jovens, segundo a PM. A polícia depois se manteve no local e em um matagal, próximo, viu um homem pular um muro e pegar drogas no chão. Ele tentou fugir, mas não conseguiu.

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Com o indivíduo, a polícia encontrou uma pedra de crack. Ele depois informou que tinha mais drogas escondidas no matagal. Havia outras nove pedras no lugar indicado. Com a ajuda do cão policial K-9 foi localizado também tabletes e pedaços de maconha. Alguns deles estavam enterrados no chão.
A PM verificou que o homem havia sido detido por tráfico de drogas em Colatina, cidade vizinha, há dois meses. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina, com a droga apreendida: um tablete de maconha com aproximadamente 320g, 12 pedras de crack com aproximadamente 60g, 20 pedaços grandes de maconha com 25g cada totalizando aproximadamente 500g e uma balança de precisão.
A reportagem solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Quando a resposta for obtida, ela será acrescentada ao texto.

APREENSÃO TAMBÉM EM LINHARES

K-9 também ajudou na apreensão de drogas em Linhares
K-9 também ajudou na apreensão de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/PMES
No fim da noite de sexta-feira (9), no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, houve apreensão de drogas com a ajuda de outro cão policial (K-9). A PM havia visualizado dois indivíduos, não identificados, que conseguiram fugir por uma vegetação e não foram localizados depois. No entanto, eles deixaram uma sacola escondida para trás.
No saco, estavam 417 buchas de maconha, 650 pinos de cocaína e 1 sacola contendo vários pinos vazios. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.

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