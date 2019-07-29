Home
Cadela policial ajuda equipe a encontrar droga em Colatina

A cadela farejadora Kyra participou de ação nesta segunda-feira (29); um jovem de 18 anos foi preso

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 20:50

 - Atualizado há 6 anos

Cachorra Kyra, da Delegacia Especializada de Narcóticos de Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A cachorra Kyra integra a equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (DENARC) de Colatina e nesta segunda-feira (29) foi essencial no cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma casa do bairro Vista da Serra. Dentro de um quarto da residência, ela farejou e encontrou mais de 3 quilos de droga, escondidos em um móvel.

Um vídeo (veja abaixo) feito pela Polícia Civil mostra o momento em que a cachorra farejadora encontra 3.250 kg de maconha, em um vão debaixo da última gaveta de uma cômoda. Para sinalizar o local, ela senta e indica com o focinho e com a pata a origem do cheiro. Como recompensa, Kyra recebe, logo em seguida, uma bolinha.

Além da droga, também foram encontrados e apreendidos uma balança de precisão, um rolo de filme plástico para embalo dos entorpecentes e uma arma de fogo falsa. Como consequência, o jovem de 18 anos que morava na casa foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e seguirá para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

OPERAÇÃO MARK CHAPMAN

O cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar desta tarde é um desdobramento da Operação Mark Chapman, deflagrada em Colatina, na última quinta-feira (25). Desde então, a PC e a Polícia Militar prenderam 55 pessoas. O nome da operação remete ao assassino do cantor John Lennon, integrante de The Beatles. O traficante, considerado chefe no tráfico no bairro Boa Vista, responde pela mesma alcunha do músico.

A KYRA

Essencial na ação desta segunda-feira (29), a Kyra é uma cachorra da raça Pastor-belga Malinois. Atualmente com 1 ano e 4 meses, ela está com a DENARC de Colatina desde os 45 dias de vida. De acordo com a Polícia Civil, ela é "de suma importância para a corporação".

 

