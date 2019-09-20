Cadela da PRF encontra 15 kg em mala dentro de ônibus na BR 101

Uma passageira foi presa por suspeita de transportar 15 kg de maconha em um ônibus que seguia de Belo Horizonte, em, para, no, na noite desta quinta-feira (19). O entorpecente foi encontrado com a ajuda da cadela K9 Tayra.

Agentes da Polícia Rodoviária Federalabordaram o coletivo no Km 304 da BR 101, em Viana. A cadela foi acionada e encontrou a droga dentro de uma mala, armazenada no bagageiro do veículo.

A mulher disse à polícia que recebeu um convite de uma amiga para transportar a droga de Campo Grande, Mato Grosso, a Vitória. Ela receberia R$ 1.400 pelo transporte. A mulher presa e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cobilândia.