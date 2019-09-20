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Tráfico de drogas

Cadela da PRF encontra 15 kg em mala dentro de ônibus na BR 101

A droga era transportada por uma mulher em um ônibus que fazia a linha Belo Horizonte, Minas Gerais, para VItória
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 set 2019 às 09:16

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 09:16

Uma passageira foi presa por suspeita de transportar 15 kg de maconha em um ônibus que seguia de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para Vitória, no Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19). O entorpecente foi encontrado com a ajuda da cadela K9 Tayra.
> Picape com 400 kg de maconha é apreendida pela PRF em Viana
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o coletivo no Km 304 da BR 101, em Viana. A cadela foi acionada e encontrou a droga dentro de uma mala, armazenada no bagageiro do veículo.
A mulher disse à polícia que recebeu um convite de uma amiga para transportar a droga de Campo Grande, Mato Grosso, a Vitória. Ela receberia R$ 1.400 pelo transporte. A mulher presa e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cobilândia.
Cadela encontra 15 kg de maconha em ônibus interestadual Crédito: Divulgação/PRF

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