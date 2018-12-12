Cadeirante é preso por assassinato e tráfico de drogas na Serra

Investigado em três assassinatos, réu em mais um homicídio e acusado de chefiar o tráfico de drogas em Novo Horizonte, o cadeirante Éric Machado Vieira, o Bia, foi preso dentro do apartamento onde morava, em Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (11). No local, foi apreendido uma pistola calibre 380, munição e dinheiro.
Éric é réu no assassinato de Andretti dos Santos Ribeiro, 37 anos. O cadeirante estava na companhia de mais dois criminosos, Renan Reis, e Israel Gusmão, ambos presos em janeiro deste ano. O trio se articulou para montar uma emboscada contra Andretti, que teve o carro atingido por mais de 50 disparos, em junho de 2017.
Enquanto estava foragido, Éric participou de uma troca de tiros com uma equipe da Departamento Especializada em Nacórticos (Denarc) e acabou baleado e preso. O suspeito ficou paraplégico e, por isso, passou a cumprir a detenção em prisão domiciliar.
Ele foi preso no último dia 06, dentro do apartamento onde morava, em Colina de Laranjeiras, na Serra, pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra depois que a Justiça decretou prisão preventiva e expediu mandando de busca e apreensão para a residência do cadeirante.
Mesmo respondendo ao processo em prisão domiciliar, ele continuava armado e comandando o tráfico de drogas de Novo Horizonte, observou o delegado Rodrigo Sandi Mori, da DHPP Serra.
Na casa dele foi apreendida uma pistola calibre 380 com numeração raspada, que estava ao lado do sofá da sala, 51 munições de mesmo calibre e cerca de R$ 20 mil em dinheiro. Eric foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além dos processos de tráfico e homicídio. Ele foi ouvido na delegacia e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana.