Cadeirante é preso por assassinato e tráfico de drogas na Serra

Na casa dele foi apreendida uma pistola calibre 380 com numeração raspada, que estava ao lado do sofá da sala, 51 munições de mesmo calibre e cerca de R$ 20 mil em dinheiro. Eric foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além dos processos de tráfico e homicídio. Ele foi ouvido na delegacia e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de