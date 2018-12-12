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Novo Horizonte

Cadeirante é preso por assassinato e tráfico de drogas na Serra

O cadeirante estava na companhia de mais dois criminosos, Renan Reis, e Israel Gusmão, ambos presos em janeiro deste ano

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 00:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 00:09
3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Crédito: Google
Investigado em três assassinatos, réu em mais um homicídio e acusado de chefiar o tráfico de drogas em Novo Horizonte, o cadeirante Éric Machado Vieira, o Bia, foi preso dentro do apartamento onde morava, em Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (11). No local, foi apreendido uma pistola calibre 380, munição e dinheiro.
Éric é réu no assassinato de Andretti dos Santos Ribeiro, 37 anos. O cadeirante estava na companhia de mais dois criminosos, Renan Reis, e Israel Gusmão, ambos presos em janeiro deste ano. O trio se articulou para montar uma emboscada contra Andretti, que teve o carro atingido por mais de 50 disparos, em junho de 2017.
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Enquanto estava foragido, Éric participou de uma troca de tiros com uma equipe da Departamento Especializada em Nacórticos (Denarc) e acabou baleado e preso. O suspeito ficou paraplégico e, por isso, passou a cumprir a detenção em prisão domiciliar.
Ele foi preso no último dia 06, dentro do apartamento onde morava, em Colina de Laranjeiras, na Serra, pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra depois que a Justiça decretou prisão preventiva e expediu mandando de busca e apreensão para a residência do cadeirante.
Mesmo respondendo ao processo em prisão domiciliar, ele continuava armado e comandando o tráfico de drogas de Novo Horizonte, observou o delegado Rodrigo Sandi Mori, da DHPP Serra.
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Na casa dele foi apreendida uma pistola calibre 380 com numeração raspada, que estava ao lado do sofá da sala, 51 munições de mesmo calibre e cerca de R$ 20 mil em dinheiro. Eric foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além dos processos de tráfico e homicídio. Ele foi ouvido na delegacia e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana.
Material apreendido Crédito: Polícia Civil

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