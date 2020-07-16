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Polícia

Cachoeiro teve redução nos crimes patrimoniais no primeiro semestre

Redução foi de 38% no número de casos de crimes patrimoniais nos primeiros seis meses deste ano de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 22:15

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 22:15

Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim
Praça Jerônimo Monteiro, centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, teve redução média de 38% no número de casos de crimes patrimoniais nos primeiros seis meses deste ano, se comprado ao mesmo período de 2019. Um dos motivos para a queda, na avaliação da Polícia Militar, foi o trabalho de ações preventivas.
Roubos, furtos, extorsão e até sequestro são considerados crimes patrimoniais. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) apontam que estes crimes caíram no primeiro semestre na maior cidade da Região Sul.
O número de furtos e roubos a veículos teve queda de 33,5%. Até junho, 131 pessoas foram vítimas desses crimes, quando no ano passado, 213 veículos foram levados pelos bandidos.
Entre o comércio de Cachoeiro, 78 estabelecimentos foram  roubados no ano passado por bandidos. Este ano, 48 sofreram este tipo de crime nos últimos seis meses, segundo os dados da Sesp.
A maior redução foi no número de assaltos em via pública, que caíram quase pela metade. Em 2019, o saldo do semestre totalizou 605 casos de roubo, o índice foi 43% a menos neste ano.

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Para a Polícia Militar, o saldo positivo pode estar ligado a redução de circulação de pessoas por conta da pandemia do novo coronavírus, mas também às ações de prevenção dos militares. Estamos em tempo de pandemia, então vou fazer esta relação, mas nós sabemos que bandido não tira férias e não obedece regras, então concomitante a isso, tivemos a implantação do motopatrulhamento, que foi mais uma modalidade específica para prevenção desses crimes de roubo e tivemos excelentes resultados, disse o Major Carlos Palaoro.
Outro bom resultado, segundo Palaoro, foi as apreensões de armas nas ações preventivas. Somente em junho, tivemos um aumento de 100% na apreensão de armas de fogo em relação ao ano passado, quando apreendemos 14 armas. Este ano, foram 29 só em Cachoeiro no mês passado, completou o major.
A Polícia Militar reforça ainda a importância da contribuição da população, via Disque-Denúncia 181.

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