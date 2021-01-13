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Crime no Sul do ES

Cabos de cobre e peças de locomotivas paradas em Cachoeiro são furtados

A denúncia é de uma organização não governamental ‘Amigos do Trem’ que busca preservar a história das ferrovias no Sul do Estado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:44

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:44

Cabos e peças de locomotivas em Cachoeiro são furtadas
Cabos e peças de locomotivas em Cachoeiro são furtadas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Cabos de cobre e peças de locomotivas paradas em Morro Grande, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão sendo alvo da ação de bandidos e furtados há cerca de um mês. A denúncia é da organização não governamental ‘Amigos do Trem’, que busca preservar a história das ferrovias no Sul do Estado.
O coordenador da Ong, Paulo Thiengo, conta que os criminosos já estão até deixando as ferramentas usadas no crime no local. “Uma quadrilha está agindo aqui roubando praticamente toda a semana, roubando cabeamento elétrico, arrombam a locomotiva e eles têm um receptador certinho ou alguém grande pegando esse material, pois é muito valioso”, conta Paulo.
Cabos e peças de locomotivas em Cachoeiro são furtadas
Os bandidos chegaram a deixar as ferramentas usadas no crime para trás Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Para evitar que os furtos continuem a Ong fez uma limpeza na região e uma pessoa foi contratada para soldar as entradas da locomotiva. Apesar disso, os ativistas acreditam que essas ações não resolvem o problema por muito tempo.
Cabos de cobre e peças de locomotivas paradas em Cachoeiro são furtados
As locomotivas estão paradas desde 2017. Elas transportavam materiais do setor de rochas e madeira para Vitória. A Ong conquistou, junto ao governo federal, a responsabilidade de cuidar das locomotivas.
A empresa responsável pela administração da ferrovia Centro-Atlântica, a VLI, disse que sempre colabora com as investigações e, quando percebe movimentação suspeita, aciona a Polícia Militar para o atendimento. A companhia explica ainda que seus ativos são monitorados. Rondas da equipe de segurança patrimonial foram intensificadas para evitar novas ocorrências.
Cabos e peças de locomotivas em Cachoeiro são furtadas
Cabos e cobre cortados pelos criminosos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Apesar dos furtos registrados na Polícia Militar, a Polícia Civil informou que o boletim foi feito apenas na PM e como não houve flagrante, pede que um boletim também seja feito junto à PC.
Com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul 

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