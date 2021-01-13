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Parada cardíaca

Idoso morre depois de cair em loja na Vila Rubim, em Vitória

Dionísio Mateus de Oliveira faleceu após queda de 2 metros na segunda-feira (11); estabelecimento comercial não tinha autorização para estar em obra

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:01

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:01
Início do dia no Mercado da Vila Rubim, em Vitória. Retratei as lojas ainda fechadas e posteriormente abertas com trabalhadores em suas atividades
Acidente com morte aconteceu dentro de uma loja na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Depois de sofrer uma queda de aproximadamente dois metros de altura no interior de uma loja, um idoso identificado como Dionísio Mateus de Oliveira, de 75 anos, morreu ainda no local, de parada cardíaca. O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira (11), na Vila Rubim, em Vitória.
Localizado na frente de um supermercado na Rua Pedro Nolasco, o estabelecimento comercial realizava uma obra irregular no momento em que tudo aconteceu. De acordo com a Prefeitura da Capital, o proprietário também precisa regularizar o alvará de funcionamento da loja.
Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) garantiu que a obra foi embargada e só poderá continuar após o responsável pelo local apresentar um projeto junto à pasta. Além disso, a situação da loja deve ser regularizada dentro do prazo de 30 dias, para poder seguir funcionando.
Apesar do corpo do idoso ter sido levado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, a Polícia Civil explicou que não investigará o caso porque este foi registrado como morte acidental. "A responsabilização se dá na esfera cível, cabendo à parte ofendida ou ao representante a adoção das providências", esclareceu.

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