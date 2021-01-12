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Grávida dá à luz na recepção do hospital em Cachoeiro de Itapemirim

Com fortes contrações, Jaqueline Silva Santos teve o parto de Ana Luiza no chão da recepção do Hospital Infantil Francisco de Assis. Pai gravou o momento do nascimento da filha

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 19:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2021 às 19:39
Jaqueline Silva Santos, de 26 anos e a
Jaqueline Silva Santos, de 26 anos e a filha, Ana Luiza após o parto  Crédito: Osório Silva da Silveira
A chegada de Ana Luiza foi inusitada. A bebê nasceu às 12h10, nesta terça-feira (12) na recepção do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A mãe, Jaqueline Silva Santos, de 26 anos, não suportou as fortes contrações e o parto, com a ajuda de uma equipe médica, aconteceu no chão da unidade mesmo.
A mãe que estava de 40 semanas percebeu que a bolsa estourou e foi para o hospital. Toda a equipe médica foi mobilizada para fazer o parto da gestante que veio com o marido de Atílio Vivácqua, município vizinho. O pai, Osório Silva da Silveira, gravou o nascimento da filha. 
Para ele foi uma surpresa quando viu a esposa já no chão, momentos antes de dar à luz. "Não deu tempo de chegar e fazer a ficha direito, ela começou a sentir muita dor. Fiquei um pouco emocionado, pois é nosso terceiro filho, mas não esperava que seria na recepção do hospital infantil", contou o pai. 
Ana Luiza chegou ao mundo medindo 47,5 centímetros e pesando 2,720 gramas. A médica residente, Maria Helena Faria, conta que mesmo numa situação adversa, a equipe tentou dar o melhor cuidado para a mãe e a bebê. "Mesmo fora do ambiente da sala de parto a gente tenta proporcionar a humanização do parto. Assim que o neném nasceu foi feito o contato pele a pele com a mãe. A bebê estava ótima, chorando forte", contou a médica que atuou no parto. 
Mãe e filha vão continuar internadas até quinta-feira (14). Ana Luiza passará por exames de rotina para receber alta. Esse é o terceiro filho do casal e o quarto da mamãe.
Com informações do repórter Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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