Grávida dá à luz na recepção do hospital em Cachoeiro de Itapemirim

Jaqueline Silva Santos, de 26 anos e a filha, Ana Luiza após o parto Crédito: Osório Silva da Silveira

A chegada de Ana Luiza foi inusitada. A bebê nasceu às 12h10, nesta terça-feira (12) na recepção do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A mãe, Jaqueline Silva Santos, de 26 anos, não suportou as fortes contrações e o parto, com a ajuda de uma equipe médica, aconteceu no chão da unidade mesmo.

A mãe que estava de 40 semanas percebeu que a bolsa estourou e foi para o hospital. Toda a equipe médica foi mobilizada para fazer o parto da gestante que veio com o marido de Atílio Vivácqua , município vizinho. O pai, Osório Silva da Silveira, gravou o nascimento da filha.

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Para ele foi uma surpresa quando viu a esposa já no chão, momentos antes de dar à luz. "Não deu tempo de chegar e fazer a ficha direito, ela começou a sentir muita dor. Fiquei um pouco emocionado, pois é nosso terceiro filho, mas não esperava que seria na recepção do hospital infantil", contou o pai.

Ana Luiza chegou ao mundo medindo 47,5 centímetros e pesando 2,720 gramas. A médica residente, Maria Helena Faria, conta que mesmo numa situação adversa, a equipe tentou dar o melhor cuidado para a mãe e a bebê. "Mesmo fora do ambiente da sala de parto a gente tenta proporcionar a humanização do parto. Assim que o neném nasceu foi feito o contato pele a pele com a mãe. A bebê estava ótima, chorando forte", contou a médica que atuou no parto.

Mãe e filha vão continuar internadas até quinta-feira (14). Ana Luiza passará por exames de rotina para receber alta. Esse é o terceiro filho do casal e o quarto da mamãe.