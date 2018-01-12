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Cabo da PM mata flanelinha que jogou água no para-brisa de carro no RJ

Mesmo com o pedido do PM para que o flanelinha parasse, ele insistiu em jogar água, o que começou a discussão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 11:59

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 11:59

Confusão com PM termina em morte de flanelinha no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo
O cabo Leandro Augusto, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, matou um flanelinha na noite desta quinta-feira (11) em uma discussão depois de o homem ter jogado água no para-brisa do carro do PM. O crime aconteceu em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.
Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, o cabo Leandro passava nas imediações do Hospital Rocha Faria quando o flanelinha Romário de Oliveira Resende jogou água para limpar o para-brisa do veículo do militar. Mesmo com o pedido para que o flanelinha parasse, ele insistiu em jogar água, o que começou a discussão.
Leandro saiu do carro e disparou para o chão. Romário, então, pegou uma pedra. Nesse momento, o policial atirou mais uma vez, desta vez em direção ao flanelinha, que foi atingido e morreu na hora.
O cabo se apresentou à Divisão de Homicídios e os delegados de plantão entenderam que ele poderá responder pelo crime em liberdade.

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