Cabo da PM mata flanelinha que jogou água no para-brisa de carro no RJ

Confusão com PM termina em morte de flanelinha no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

O cabo Leandro Augusto, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, matou um flanelinha na noite desta quinta-feira (11) em uma discussão depois de o homem ter jogado água no para-brisa do carro do PM. O crime aconteceu em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o Bom Dia Rio, da TV Globo, o cabo Leandro passava nas imediações do Hospital Rocha Faria quando o flanelinha Romário de Oliveira Resende jogou água para limpar o para-brisa do veículo do militar. Mesmo com o pedido para que o flanelinha parasse, ele insistiu em jogar água, o que começou a discussão.

Leandro saiu do carro e disparou para o chão. Romário, então, pegou uma pedra. Nesse momento, o policial atirou mais uma vez, desta vez em direção ao flanelinha, que foi atingido e morreu na hora.