Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tiroteio

Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha em Cariacica

O militar trocou tiros com os bandidos e acabou ferido com um disparo no tórax. Ele está internado em um hospital de Vitória
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

09 set 2019 às 05:36

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 05:36

Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha em Cariacica Crédito: Reprodução
Um cabo da Polícia Militar foi baleado ao tentar ajudar a vizinha que teve a casa invadida na noite deste domingo (8) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.
De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher flagrou dois adolescentes de 16 anos no quintal dela, na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, por volta das 22h. Com medo, ela pediu socorro aos vizinhos.
O cabo estava de folga e decidiu ajudar. Quando chegou em frente à casa da vizinha, dois bandidos que estavam à caça dos adolescentes viram o PM e atiraram contra o militar.
Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha
O cabo revidou e acabou baleado com um tiro no tórax. A Polícia Militar foi acionada pela dona da casa. No endereço, os PMs perceberam que um colega havia sido atingido.
O cabo foi levado em uma viatura para um hospital particular de Cariacica e depois foi transferido em uma ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).
De acordo com as investigações, a dupla que invadiu o quintal mora no bairro Itapemirim e tinha ido a Santa Bárbara para deixar duas garotas.
Ao serem flagrados, os adolescentes pularam o muro. Segundo a polícia, traficantes dos dois bairros estão em conflito por disputa de pontos de venda de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.
> Leia mais matérias de Polícia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão
Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados