Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha em Cariacica Crédito: Reprodução

Polícia Militar foi baleado ao tentar ajudar a vizinha que teve a casa invadida na noite deste domingo (8) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Um cabo dafoi baleado ao tentar ajudar a vizinha que teve a casa invadida na noite deste domingo (8) no bairro Santa Bárbara, em

Polícia Civil, a mulher flagrou dois adolescentes de 16 anos no quintal dela, na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, por volta das 22h. Com medo, ela pediu socorro aos vizinhos. De acordo com informações da, a mulher flagrou dois adolescentes de 16 anos no quintal dela, na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, por volta das 22h. Com medo, ela pediu socorro aos vizinhos.

O cabo estava de folga e decidiu ajudar. Quando chegou em frente à casa da vizinha, dois bandidos que estavam à caça dos adolescentes viram o PM e atiraram contra o militar.

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O cabo revidou e acabou baleado com um tiro no tórax. A Polícia Militar foi acionada pela dona da casa. No endereço, os PMs perceberam que um colega havia sido atingido.

São Lucas). O cabo foi levado em uma viatura para um hospital particular de Cariacica e depois foi transferido em uma ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência ().

De acordo com as investigações, a dupla que invadiu o quintal mora no bairro Itapemirim e tinha ido a Santa Bárbara para deixar duas garotas.