Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha em Cariacica

Um cabo da Polícia Militar foi baleado ao tentar ajudar a vizinha que teve a casa invadida na noite deste domingo (8) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.
De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher flagrou dois adolescentes de 16 anos no quintal dela, na Rua Doutor Onísio de Almeida Ramos, por volta das 22h. Com medo, ela pediu socorro aos vizinhos.
O cabo estava de folga e decidiu ajudar. Quando chegou em frente à casa da vizinha, dois bandidos que estavam à caça dos adolescentes viram o PM e atiraram contra o militar.
Cabo da PM é baleado ao ajudar vizinha
O cabo revidou e acabou baleado com um tiro no tórax. A Polícia Militar foi acionada pela dona da casa. No endereço, os PMs perceberam que um colega havia sido atingido.
O cabo foi levado em uma viatura para um hospital particular de Cariacica e depois foi transferido em uma ambulância para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).
De acordo com as investigações, a dupla que invadiu o quintal mora no bairro Itapemirim e tinha ido a Santa Bárbara para deixar duas garotas.
Ao serem flagrados, os adolescentes pularam o muro. Segundo a polícia, traficantes dos dois bairros estão em conflito por disputa de pontos de venda de drogas. O caso será investigado pela Polícia Civil.