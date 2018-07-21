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Cariacica

Cabeleireiro é assassinado a facadas no Espírito Santo

Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava em um bar quando foi surpreendida pelo criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2018 às 20:07

Publicado em 21 de Julho de 2018 às 20:07

Um cabeleireiro que não teve a idade divulgada foi esfaqueado, na manhã deste sábado (21), no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica. Segundo testemunhas, ele estava em um bar, na rua São Sebastião, quando um homem de bicicleta se aproximou. Ainda de acordo com as pessoas que estavam no local, ele largou a bicicleta no chão e partiu, com a faca em punho, para cima do cabeleireiro.
Mesmo ferido, ele conseguiu correr para rua, onde foi esfaqueado novamente. Ao tentar, mais uma vez, se salvar, foi para dentro do bar onde foi golpeado mais vezes. A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Campo Grande, Cariacica, onde morreu. O homem que deu as facadas, por sua vez, fugiu deixando a bicicleta no local.
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No local do crime, moradores afirmaram que o cabeleireiro era muito querido e admirado por todos e não sabem o que pode ter motivado o assassinato.

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