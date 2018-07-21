Cabeleireiro é assassinado a facadas no Espírito Santo

Mesmo ferido, ele conseguiu correr para rua, onde foi esfaqueado novamente. Ao tentar, mais uma vez, se salvar, foi para dentro do bar onde foi golpeado mais vezes. A vítima foi socorrida e levada para um hospital em Campo Grande, Cariacica, onde morreu. O homem que deu as facadas, por sua vez, fugiu deixando a bicicleta no local.