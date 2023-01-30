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Durante churrasco

Briga por pedaço de carne motivou assassinato de homem em Vila Velha

O crime aconteceu no dia 23 de janeiro e na investigação, a Polícia Civil chegou até o amigo da vítima, que confessou o crime e como o mesmo ocorreu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 jan 2023 às 15:22

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 15:22

Faca utilizada no crime
Faca utilizada no crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma discussão por conta de um pedaço de carne foi a motivação de um homicídio ocorrido no dia 23 de janeiro, no bairro Glória, em Vila Velha. Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos, foi morto a facadas pelo amigo.
O acusado, de 44 anos, foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, no bairro Alvorada, no mesmo município, na última sexta-feira (27).
De acordo com a Polícia Civil, assim que teve conhecimento do fato, a equipe da DHPP de Vila Velha realizou diligências e descobriu que a motivação do assassinato seria uma discussão por conta de um pedaço de carne.
“O autor do crime, marido da prima da vítima, deu uma facada em Carlos André durante uma discussão banal por um pedaço de carne. O suspeito estava tomando conta do churrasco, quando a vítima chegou e insistiu em pegar o pedaço que estava na churrasqueira. Carlos André foi repreendido pelo suspeito, o que deu início a uma briga. Neste momento, o indivíduo que estava com a faca na mão, cortando carne, desferiu golpes contra a vítima, que foi a óbito”, conta o delegado-adjunto da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, Christian Waichert.
Briga por pedaço de carne motivou assassinato de homem em Vila Velha
Logo após o fato, o suspeito fugiu. Os dois eram amigos e costumavam pescar juntos. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.
Diversas diligências foram realizadas para localizar o suspeito, que foi preso na última sexta-feira (27). Ele confessou a autoria do crime e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Golpe no peito

Carlos André Santos da Cruz, de 44 anos, deu entrada no dia 23 de janeiro no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, com uma perfuração por objeto cortante. Segundo registro do boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele foi deixado no local, envolto por um cobertor, sujo de areia e com o ferimento no peito. Quando deu entrada no pronto-socorro, já estava morto.
No dia do fato, ninguém soube informar quem socorreu o homem.

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