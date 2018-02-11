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Coqueiral de Itaparica

Briga por causa de selfie termina em morte em bar de Vila Velha

Vítima tirava fotos com amigos quando um homem, que identificou-se como policial, ficou irritado e os dois passaram a discutir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 14:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 14:42

Bar em Vila Velha onde um colombiano foi morto Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
O colombiano Waldir José Camargo Ospina, 29 anos, foi assassinado com um tiro na barriga, durante uma discussão dentro de um bar, na madrugada deste domingo (11), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a polícia, a briga teria sido ocasionada por conta de uma foto.
De acordo com informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Waldir estava no bar, localizado na Avenida Santa Leopoldina, acompanhado de um grupo de amigos - todos colombianos - quando por volta da 1 hora, a discussão com um outro cliente do bar começou.
Briga por causa de selfie termina em morte em bar de Vila Velha
Waldir estava em uma mesa do lado de fora do estabelecimento, na calçada. O outro cliente, supostamente um policial, estava sentado atrás da mesa da vítima, acompanhado de uma mulher. Segundo testemunhas, o atirador ficou irritado com o colombiano, que tirava selfie com os amigos.
O suspeito questionou se a vítima estava tirando fotos dele e os dois começaram a discutir. No meio da confusão, o homem sacou uma arma que levava na cintura e se identificou como policial. Os amigos de Waldir ainda seguraram o atirador por trás e tentaram desarmá-lo, mas não conseguiram.
O homem atirou em Waldir, que caiu na calçada. Após balear a vítima, o suspeito entrou em um carro e fugiu do local acompanhado da mulher.
O Samu foi acionado e fez os primeiros socorros, porém Waldir acabou morrendo dentro da ambulância. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e aguarda liberação de parentes.
A Polícia Civil ainda não tem informações sobre o atirador. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.

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