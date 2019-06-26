'Briga nunca foi pela separação', diz mulher que quebrou carro do ex no ES

"A briga nunca foi pela separação, sempre foi por dinheiro". Foi dessa forma que Edna da Costa Machado, de 37 anos, resumiu a situação com o ex-marido, o vendedor Denio Sales Vicente, após ser indiciada por quebrar o carro dele, durante um ataque de fúria, no último sábado (25), em campo Grande, Cariacica.
Em entrevista à TV Gazeta, Edna relatou que o motivo de ter quebrado os vidros do veículo do ex-marido é porque ela não sabe o que ele fez com o dinheiro do apartamento que eles comparam juntos.
Não é nada de não aceitar o fim do relacionamento, isso é coisa dele. Eu que me separei dele. Mas toda vez que uma mulher faz uma coisa dessa, falam que é fim de relacionamento. A minha briga com ele é financeira. Compramos um apartamento juntos, ele sumiu com esse dinheiro e eu não sabia o que ele tinha feito. O Denio dizia que não tinha dinheiro, não me ajudava em nada e de repente apareceu com um carro, contou.
Segundo Edna, o vendedor chegou a dizer que não poderia deixar o apartamento do casal com ela, pois isso atrapalharia o novo relacionamento dele. Ele tomou o apartamento de mim, tomou dos meus filhos, ele não deixou eu terminar de pagar as parcelas dizendo que eu vou atrapalhar a vida dele com a nova namorada, só porque ela mora na casa de cima. Eu cheguei a falar que alugaria, que não viveria lá e ele não aceitou.
Edna conta ainda que o abandono do vendedor em relação aos dois filhos é outro motivo para a quebra do carro. Depois que ele conheceu essa menina, o Denio abandonou os filhos que temos juntos, destacou.
De acordo com a Polícia Civil, Edna foi indiciada por dano qualificado por motivo egoístico e ameaça, além de ser investigada por injúria qualificada.
SEM ARREPENDIMENTOS
Ainda para a reportagem, Edna disse que não se arrepende pelo que fez com o carro do vendedor, somente das ameaças que fez ao filho da atual namorada do ex, um adolescente de 14 anos. Me arrependo da ameaça que fiz ao filho dela, apenas. Eu também sou mãe e sei como isso é, mas falei em um momento de raiva, de ira, disse.