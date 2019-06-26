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Ataque de Fúria

'Briga nunca foi pela separação', diz mulher que quebrou carro do ex no ES

Indiciada após quebrar o carro do ex-marido, Edna da Costa Machado negou que tivesse agido por não aceitar o fim do relacionamento

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2019 às 21:47
Mulher tem ataque de fúria e destrói carro em Campo Grande Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A briga nunca foi pela separação, sempre foi por dinheiro". Foi dessa forma que Edna da Costa Machado, de 37 anos, resumiu a situação com o ex-marido, o vendedor Denio Sales Vicente,  após ser indiciada por quebrar o carro dele, durante um ataque de fúria, no último sábado (25), em campo Grande, Cariacica.
Em entrevista à TV Gazeta, Edna relatou que o motivo de ter quebrado os vidros do veículo do ex-marido é porque ela não sabe o que ele fez com o dinheiro do apartamento que eles comparam juntos. 
Não é nada de não aceitar o fim do relacionamento, isso é coisa dele. Eu que me separei dele. Mas toda vez que uma mulher faz uma coisa dessa, falam que é fim de relacionamento. A minha briga com ele é financeira. Compramos um apartamento juntos, ele sumiu com esse dinheiro e eu não sabia o que ele tinha feito. O Denio dizia que não tinha dinheiro, não me ajudava em nada e de repente apareceu com um carro, contou.
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Segundo Edna, o vendedor chegou a dizer que não poderia deixar o apartamento do casal com ela, pois isso atrapalharia o novo relacionamento dele. Ele tomou o apartamento de mim, tomou dos meus filhos, ele não deixou eu terminar de pagar as parcelas dizendo que eu vou atrapalhar a vida dele com a nova namorada,  só porque ela mora na casa de cima. Eu cheguei a falar que alugaria, que não viveria lá e ele não aceitou.
Edna conta ainda que o abandono do vendedor em relação aos dois filhos é outro motivo para a quebra do carro. Depois que ele conheceu essa menina, o Denio abandonou os filhos que temos juntos, destacou.
De acordo com a Polícia Civil, Edna foi indiciada por dano qualificado por motivo egoístico e ameaça, além de ser investigada por injúria qualificada.
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SEM ARREPENDIMENTOS 
Ainda para a reportagem, Edna disse que não se arrepende pelo que fez com o carro do vendedor, somente das ameaças que fez ao filho da atual namorada do ex, um adolescente de 14 anos. Me arrependo da ameaça que fiz ao filho dela, apenas. Eu também sou mãe e sei como isso é, mas falei em um momento de raiva, de ira, disse.

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