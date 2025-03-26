Briga familiar atraiu polícia e motivou vingança fatal na Serra

Matheus Henrique, Tainá de Matos, Ryan Silveira e João Vitor, respectivamente, foram presos por envolvimento na morte de um jovem na Serra Crédito: Divulgação | Seso

Uma briga familiar foi a motivação para o assassinato de Robinson Ferreira Valdevino, de 19 anos, no dia 12 de janeiro deste ano, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra , segundo a Polícia Civil. Quatro pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no crime e os detalhes da investigação foram divulgados na tarde desta quarta-feira (26).

Conforme detalhado pelo adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Marcelo Brito, os traficantes invadiram a residência da vítima por volta das 7h da manhã armados com pedaços de madeira e uma arma de fogo.

No local, Robinson e a mãe dele foram acordados e uma discussão foi iniciada. “Eles começaram a discutir sobre quem teria ocasionado uma briga que teria ocorrido uma semana antes. Eles [os traficantes], chamaram os familiares para frente da residência e iniciaram uma espécie de julgamento para definir responsabilidade quem fez aquilo”, narrou o delegado.

Robinson Ferreira Valdevino, de 19 anos, foi morto a pauladas na Serra no dia 12 de janeiro Crédito: Divulgação | Sesp

Nesse momento, Robinson foi obrigado a pedir um carro de aplicativo em direção a um matagal. Segundo as investigações, entraram no veículo as pessoas identificadas como João Víctor Santos Leal, Ryan Silveira Leão, Matheus Henrique Rodrigues Santos Silva e Tainá de Matos Oliveira dos Santos. A mulher é enteada do tio de Robinson e, inicialmente, foi tratada como vítima. No entanto, a polícia concluiu que ela estava envolvida no caso.

A motivação

Uma semana antes do crime, no dia 5 de janeiro, Robinson e Tainá se envolveram em uma briga familiar generalizada. Na ocasião, algumas pessoas se feriram e o home que morreu teria causado um ferimento na mulher. "Depois disso, ela procurou o Mateus, com quem ela tinha uma amizade, e expôs a situação. Mateus é o gerente do tráfico e foi ele quem reuniu os outros dois traficantes para cometer o crime”, descreveu Marcelo Brito.

Além disso, a briga familiar teria atraído a presença da polícia ao bairro e ocasionado prejuízo ao tráfico da região. Por esses motivos, a vítima foi levada para um matagal e espancada com pauladas até a morte. Em seguida, os envolvidos fugiram. Ainda segundo a polícia, Robinson não tinha passagens pela Justiça.

Após o pedido de prisão temporária, Mateus fugiu para Minas Gerais, onde foi localizado com a ajuda da Polícia Civil mineira. Ele possui diversas passagens por tráfico de drogas e também por agressão doméstica. “Ele agrediu a mulher dele da mesma forma que ele fez com o Robinson. Pegou ela, colocou em um carro de aplicativo, levou para o meio de uma matagal, bateu e cortou o cabelo dela”, informou o delegado.